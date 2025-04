Jessica Alba desfruta de férias tropicais com crianças em meio a Cash Warren Divorce

Jessica Alba Está vivendo sua melhor vida, atingindo os trópicos para uma escapada divertida com seus filhos em meio a seu divórcio para Cash Warren Para.

Na sexta -feira, a atriz postou uma série de fotos e vídeos do Instagram, mostrando -a se divertindo em uma bela praia com seus 3 filhos pequenos – Honra Pendência, Refúgio dando Hayes Para.

Em uma foto, Jessica é todo sorrisos enquanto Shi posa durante uma noite com seus filhos. Em outro estalo, ela está fungo voltando à praia enquanto olhava para o oceano. Em mais uma, Jessica dá a ela um beijo jovem de Hayes na bochecha.

Jessica também é fotografada na areia com alguns amigos – todos os quais parecem incríveis em seus biquínis. E o muito o outro Foo … confira tudo para o seu.

A atriz “Fantastic Four” certamente sabe como relaxar e relaxar … nós a vimos Mergulhando o sol em Cabo Em fevereiro, também com a companhia de seu filho.

Fontes com conhecimento direto têm TMZ O divórcio é “extremamente amigável” com ambas as partes pedindo a custódia física e legal conjunta de seus três filhos. Os dois não têm poda.