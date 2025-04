Jesús Martínez: Equipamento vs Fundo de Investimento Procurando Mudanças Profundas

O presidente do grupo de Pachuca explicou por que oito equipes da MX League não assinaram o projeto do Fundo de Investimentos.

MÉXICO.- Jesús Martínezpresidente de Grupo Pachucaele disse que oito equipamento do Liga MX Eles não assinaram o Projeto de fundo de investimentoporque eles estão procurando uma mudança mais profunda, acrescentando que, no jornalismo, existem falsas notícias.

Jesús Martínez, presidente do Grupo Pachuca. Imag7

“Eles circulam pelas redes que eu nunca disse; na época, falarei e falaremos sobre os motivos e os motivos pelos quais oito equipamento do futebol mexicano, não assinamos o Projeto de fundo de investimento“, disse Jesús Martínezdentro da estrutura dos 13 votos do Hall da Fama do futebol internacional.

Afirmado Jesús Martínez que “ninguém pode ser obrigado a se inscrever em algo que você não concorda”, acrescentando que “a decisão que muito mais compartilham não significa ir ao desenvolvimento do futebol mexicano, mas a favor de uma mudança muito mais profunda”.

Previamente, Jesús Martínez Ele queria esclarecer que “hoje é a primeira vez desde 24 de dezembro que falo antes de você. Meio ano atrás eu não dou uma única entrevista. Eu acredito na imprensa, da liberdade de expressão, da trajetória da jornalista baseada na credibilidade; mas vivemos tempos em que não são atacados pela mesma notícia, a distorção da realidade e da necessidade de viralidade, que não são os mesmos notícias, a falsa realidade.

Ele lembrou que há 14 anos o Hall of Fame foi fundado “e continuamos aqui, trabalhando para o mais valioso que temos: o jogador de futebol, o fã e a honra do futebol; essa é a coisa mais importante”.