Jim Jones Show cancelado depois que fumante no banheiro desative o alarme de incêndio, é um vídeo

Reproduza o conteúdo do vídeo

Jim Jones Não estava feliz com uma broca de incêndio em seu show recente … assando o local por ter que evacuar depois que Somone fumava no banheiro – e acabou rudando a noite toda.

O rapper estava pronto para se apresentar em um local em uma cidade do norte de Nova York … multidão embalada, microfone na mão e pronta para rap – quando Somone decidiu iluminar no banheiro e acidentalmente disparou o alarme de incêndio.

Como você pode imaginar … muitos na multidão ficaram satisfeitos com a escolha do local – e estavam arrastando os pés em vez de sair para fora do prédio.