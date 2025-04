Jim Miller revela o oponente ideal para a 50ª e última luta do UFC: ‘Isso é apenas um ataque de trem’

Jim Miller nunca pediu muito ao UFC, mas quando ele se aproxima das poucas lutas finais de sua carreira, ele realmente tem alguns itens da lista de baldes que espera cumprir.

Com planos de se aposentar após sua 50ª luta no UFC – ele tem o número 46 programado no sábado no UFC 314 contra Chase Hooper – o lutador que já detém recordes para o maior número de lutas e vitórias na história da empresa ainda espera atingir mais alguns marcos antes de tudo. É claro que Miller nunca esteve no negócio de recusar brigas, então é provável que ele aceite quem quer que o UFC jogue para ele para seu oponente final, mas há pelo menos um nome que ele adoraria ver do outro lado desse acordo.

“Em termos de adversários, há tantos caras durões”, disse Miller ao MMA Fighting. “Tantos caras que eu sou fã disso gostaria de lutar. Eu sei que teria muito trabalho para fazer nas próximas quatro lutas e estamos na mesma divisão e ele está um pouco mais alto do que eu, então isso torna difícil, mas eu adoro a idéia de ficar em frente a Justin Gaethje. Acho que isso é apenas uma luta de trem.

“Quem sabe como é, com quem será contra. Por mais que eu ame o esporte, não presto atenção suficiente para saber quem está reservado.”

É verdade que Gaethje ocupa um ponto perto do topo do ranking leve, de modo que aceitar uma partida contra Miller pode não fazer muito sentido para ele, tanto quanto se aproximar da disputa pelo título. Dito isto, Gaethje permanece por um código semelhante ao Miller quando se trata de dizer sim sempre que o UFC vem chamando para que tudo seja possível.

Obviamente, Miller segura Gaethje na mais alta consideração, e é por isso que ele sente vontade de se aposentar com isso, pois sua 50ª e última luta seria uma história para as idades.

“É uma luta que levaria algum trabalho do meu lado para fazer isso acontecer”, disse Miller. “Meu trabalho é aparecer saudável, em forma e pronto para ir. Não recebo dinheiro pago de casamenteiro.”

O único outro pedido que Miller gostaria de cumprir é a chance de voltar para casa para mais uma luta antes que sua carreira termine.

O nativo de Nova Jersey realmente lutou em casa várias vezes durante sua carreira, mas Miller adoraria pelo menos ter mais uma aparição no Garden State antes de pendurar as luvas para sempre.

Engraçado o suficiente, o UFC está programado para voltar para Nova Jersey para o UFC 316 em junho, mas Miller já está competindo no sábado em Miami. Sempre há uma chance de Miller vencer Hooper no UFC 314 e depois faz a rápida reviravolta para o cartão em Nova Jersey, mas ele realmente espera que a promoção lhe permita a chance de voltar para casa antes de terminar.

“Isso é grande”, disse Miller. “Eu gostaria de lutar no Prudential Center novamente. [Madison Square Garden] É incrível, Nova York é incrível, sim, a comissão é um pouco de dor no bunda, mas lutando em Newark, que é minha quadra natal. Eu gostaria de conseguir mais um lá. Espero que o tempo funcione.

“Eu não quero a prateleira para esperar muito tempo. Não quero estar na prateleira seis ou oito meses esperando por um. Porque isso também é a coisa, o tempo é uma mercadoria … essa é a grande luta. O tempo do pai é o grande. À medida que envelheço, tudo fica um pouco mais difícil. Gostaria de manter um ritmo decente de todos os quatro a cinco meses.

No total, Miller ainda tem cinco lutas antes de se aposentar, então não é como se a areia na ampulheta estivesse aquém, mas ele finalmente está pronto para colocar um limite em sua carreira após a primeira estréia no UFC em 2008.

Miller acredita que chegar ao 50º lugar no UFC não apenas mantém seu recorde para o maior número de lutas na história da promoção, mas também provavelmente define um bar tão alto que será incrivelmente difícil para alguém se aproximar disso novamente.

“É um bom número limpo”, disse Miller. “Acho que é um pico da montanha que ninguém mais vai chegar. Ninguém mais vai alcançar isso, eu não acho. Não sei. Eu estive perto de me aposentar no passado. Como se eu estivesse Deadset para me aposentar no UFC 200 quando estava me preparando para [UFC] 196 e eu era como um cara, eu mal conseguia passar por esse acampamento. Eu treinei como merda. Eu estava bem, basta passar por este porque preciso saber.

“Eu não sou um cara que toma decisões com emoções. Sou analítico. Eu divido as coisas. Estou calculando. Tanto quanto um neandertal, como às vezes age, tento tomar decisões com base em fatos e tantos dados quanto tenho. Não vou ser aquele cara que toma essa decisão emocional”.

Miller promete, quando chegar ao 50º lugar, que realmente será o fim da estrada para ele e, se alguma coisa mudar antes que a data chegue, ele o anunciará antes de colocar os pés no octógono.

Mais do que tudo, Miller quer saber que ele está entrando em sua luta final antes de realmente competir e também planeja compartilhar isso com o mundo inteiro, por isso é uma experiência compartilhada.

“Quando for a hora, e espero que sejam 50, e se não for, ainda será público”, disse Miller. “Ainda vou deixar todo mundo saber. Ainda vou falar sobre isso, porque acho importante ser honesto. A idéia de caminhar até a última para mim, está levantando essa coisa dos ombros. É um peso.

“Como eu adoro lutar. Não há sensação melhor do que terminar e apenas olhar para cima. Não vejo fora do octógono quando estou lutando. Não vejo. Não posso. Por qualquer motivo, meus olhos, minha visão apenas para na gaiola e eu estou pensando que eu sou o que eu sou o que estou pensando em que eu sou o que eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou a minha cabeça. Me deixa denunciado. ”