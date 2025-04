Joe Rogan reage à sentença de 5 anos de prisão de Cain Velasquez: ‘Se alguma vez houver um apelo à insanidade temporária, isso é o pedido’

Joe Rogan não entende por que o ex -campeão dos pesos pesados ​​do UFC, Cain Velasquez, precisa passar um único dia atrás das grades.

Em março, Velasquez foi condenado a cinco anos de prisão depois de pedir não-contestado a uma variedade de acusações, incluindo tentativa de assassinato após sua prisão inicial em 2022, decorrente de uma perseguição de 11 quilômetros de alta velocidade. Velasquez estava perseguindo um carro contendo Harry Goularte, um homem acusado de molestar o filho do lutador em uma creche de propriedade de sua mãe. Velasquez disparou várias rodadas de uma pistola calibre .40 no veículo que contém Goularte, com uma bala atingindo o padrasto de Goularte, Paul Bender, sendo atingido no braço.

Em seu podcast, Rogan conversou com o ex -campeão do UFC Featherweight, Ilia Topuria, sobre a situação.

“Ele fez o que todo pai teria feito”, disse Rogan. “Se você não é pai, não entende a raiva assassina que teria se algum homem molestasse seu bebê. Você não entende. Você veria vermelho de uma maneira que ninguém descrevesse para você, a menos que você seja um pai, essa raiva.

“Quero dizer, se houver um apelo à insanidade temporária, esse é o apelo. Se houver uma pessoa que possa dizer justificadamente: ‘Fui temporariamente louco’, é um pai que persegue alguém, especialmente um homem que molesta seu filho. …

“Todo mundo entende”, continuou Rogan. “Ele nunca deveria ter ido para a cadeia. Ele não é uma ameaça para a sociedade, ele não é um perigo, não deveria estar na prisão e já fez três anos. … É horrível. Eu simplesmente não entendo.

“I mean, the judge’s hands were tied, he had to make a sentence and I think this is the minimum amount. They tried to give him 30 years for attempted murder because he was just shooting at this guy. Obviously, when you’re driving and your shooting, you could miss him and kill a bystander. It’s very dangerous. But also, the guy was in a murderous rage for a good reason, and if he killed that guy, the world would be better off. That’s my feeling.”

Velasquez recebeu crédito por 1.283 dias da sentença de cinco anos antes de voltar à prisão após a sentença.

Rogan esteve recentemente em Miami chamando a ação do UFC 314, um evento com a participação do presidente Donald Trump. O comentarista de longa data do UFC em cores, podcaster e comediante espera que Trump possa ajudar Velasquez, talvez com alguma assistência da CEO da UFC, Dana White.

“Espero que Trump o perdoe”, disse Rogan. “Espero que Dana faça algo acontecer com isso.”