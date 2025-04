Joe Tacopina Rips Wendy Williams Judge por dizer que sua carreira acabou

Reproduza o conteúdo do vídeo



Joe Tacopina Está explodindo o juiz em Wendy Williams‘Caso de conservação para dizer à estrela da TV que sua carreira acabou … chamando as declarações de “ultrajante” – e acrescentar que Wendy vai ter um retorno enorme quando a batalha do conservatório terminar.

Conversamos com Tacopina – que está servindo como advogado pessoal de Wendy – na sexta -feira “TMZ Live” … e, ele diz que as declarações do juiz não deveriam ter feito em tribunal ou na frente de Wendy … especialmente desde o juiz que juiz a indústria do juiz Whate.

Tacopina não sabe por que o juiz faria com as declarações sobre a carreira de Wendy em uma audiência judicial não relacionada … e, ele acrescenta que, de suas numerosas com sincera, espirituoso e espirituoso Wendy Wity, ele sabe que ela é tão coerente e lúcida quanto coerido, como co -herdado, como coeridado como co -herdeiro e lúcido.

JT diz que as declarações sobre sua carreira mostram o viés do juiz … e Joe avisa que o juiz tem sorte de que ele não estivesse no tribunal ontem – ou ele torre o juiz de Shreds.

Nós quebramos a história … várias fontes com conhecimento direto nos disseram juiz Adicione um Sokoloff Disse que Williams Shi tinha Sem chance de reiniciar sua carreira – Enquanto tocava a família de Wendy, dizendo essencialmente que eles não eram bons.

Disseram -nos que os comentários do juiz Sokoloff prejudicam Wendy Replicar … e ainda não está claro por que ela fez os comentários a Wendy. BTW, nosso documentário “Salvando Wendy” – Disponível para transmissão é tubi- foi desperdiçado por um grande número de pessoas, ou seja, vê que há muito interesse na vida de Wendy e no retorno potencial ainda.



Tacopina também conversou conosco sobre a ordem de mordaça é esse caso … dizendo que ele nunca está emitido com o coração em um caso de tutela – e apontando que eles são religiosos reservados a situações para situados poderiam interesses poderiam interesses poderiam interessar. Tome a decisão.

Joe diz que as ordens de mordaça são vistas regularmente como inconvenção e anulada de qualquer maneira … e, o único realon que ele consegue pensar por que o juiz de Sokoloff emissor é a Punty Wendy Wendy e sua equipe.