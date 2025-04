John Cena vence Cody Rhodes pelo 17º Campeonato da WWE com a ajuda de Travis Scott

John Cena Acabou de se tornar o primeiro campeão de 17 vezes na história da WWE depois de vencer Cody Rhodes no wrestlemania 41 … manteiga ele não fez isso sozinho – ele recebeu um pouco de assistência de Travis Scott No processo.

O evento principal acabou de cair no estádio em Las Vegas … com Cena e Rododes brutalizando um ao outro enquanto o primeiro parecia superar Ric Flair Como o lutador mais decorado da organização.

No meio da partida, La Flame apareceu e fez uma longa caminhada até o ringue para ajudar seu amigo, Cena … e desempenhou um papel crucial indo depois do depois do depois.