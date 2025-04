John Rocker explode Patrick Mahomes, ‘Loser Wife’ Over Scuttle Lut With Pat Sr.

John Rocker Ainda está chateado que ele não está lutando Patrick Mahomes Sr. Este mês, e ele está levando sua raiva, é aqueles que ele acredita que ScuttLet the Bout — Patrick Mahomes II … e a “esposa mais perdida” do Kansas City Quarterback.

Rocker, é claro, estava supondo entrar no ringue com os Mahomes mais velhos na sexta -feira como parte de Dave Portnoy Promoção “Rough N Rowdy” … Mas, no final de fevereiro, o Barstool Sports Honcho anunciou que o pedaço estava desligado.

“Hoje é o dia em que eu suponho para lutar contra Pat Mahomes sr.”, Escreveu o ex -arremessador da MLB. “Em vez de lutar hoje, ele desistiu como uma pequena cadela porque seu filho e sua esposa mais perdida decidem, seria um mau olhar para o nome da família para ele entrar no ringue”.

A família Mahomes nunca falou publicamente após o cancelamento da partida, embora os documentos do tribunal relacionados ao caso recente de bebida e direção de Mahomes Sr. tenha revelado que a poeira da semana do Super Bowl do Rocker e do roqueiro foi “encenada”. Os documentos também declararam que Mahomes Sr. estava programado para ganhar pelo menos US $ 85.000 se ele chegasse ao ringue.