Johnson, Luna fez um acordo para encerrar sua disputa por votação remota para novos pais. Os democratas ainda estão empurrando o ponto

CNN

–



O presidente da Câmara, Mike Johnson, interrompeu com sucesso um esforço do colega deputado republicano Anna Paulina Luna para permitir que novos pais no Congresso votem remotamente.

Mas seus parceiros democratas da Câmara deixaram claro na terça -feira que ainda querem esse voto – mesmo que agora seja simbólico.

Os representantes democratas Brittany Pettersen, do Colorado, e Sara Jacobs, da Califórnia – que se uniram a Luna em uma petição de alta sobre o assunto – notou formalmente no chão na tarde de terça -feira.

É um passo raro que normalmente exigiria que a casa cheia em breve aceite a medida, forçando todos os membros a serem registrados em votação. Mas, neste caso, não terá sucesso. Isso porque Johnson e Luna concordaram recentemente em matar o esforço – colocando a linguagem em uma medida não relacionada que impediria que a lei subisse sob essa ferramenta de petição de alta. Luna anunciou no fim de semana que ela e Johnson fizeram um acordo sobre a votação por procuração.

Os democratas, no entanto, não faziam parte desse acordo.

Johnson e Luna concordaram em trazer de volta uma tradição secular conhecida como “emparelhamento de votos”, na qual um legislador é essencialmente emparelhado com outro que retém seu voto, para se cancelar.

Sob o acordo Johnson-Luna, o legislador ausente ainda precisaria encontrar outro do partido oposto que não está votando. A dupla também concordou com o que é chamado de “emparelhamento de voto morto”, o que significa que o acordo envolve membros que já não estavam votando e, portanto, não afetarão o resultado de uma votação.

Mas esse procedimento de “votação emparelhado” fica aquém do que Luna e os democratas inicialmente procuraram: uma maneira de esperar e novos pais que não conseguem viajar para o Capitólio dos EUA para realmente votar, especialmente considerando as margens apertadas da casa.

Falando no chão na terça-feira, Pettersen argumentou que o esquema de pares de votos não funcionará com votos de alto risco, como o desta semana em um plano orçamentário que é um passo fundamental para promover a agenda legislativa do presidente Donald Trump. Ela precisaria de um legislador republicano para estar disposto a votar presente por ela – essencialmente desistindo de seu próprio voto na resolução do orçamento do Partido Republicano.

“Este é um esforço falso e falso. Os democratas não participarão disso. Não estaremos votando na regra. … É desrespeitoso para os membros que colocaram muito trabalho nisso”, disse o deputado Pete Aguilar, da Califórnia, a repórteres na terça -feira. “É lamentável que o deputado Luna esteja se afastando do bipartidarismo que tivemos nesse esforço”.

Separadamente, Luna disse na terça -feira que Johnson “pediu desculpas” por sugerir que a Câmara não podia votar na Lei de Salvar, que tem como alvo a votação não -cidadã, por causa do impulso do republicano da Flórida pela votação por procuração para os pais dos recém -nascidos.

“As mensagens nacionais estavam completamente erradas, e direi que o orador pediu desculpas por sair e omitir informações para a imprensa, dizendo que não poderíamos ter passado pelo ato de salvar na semana passada. Poderíamos ter”, disse ela à CNN.

“E muitas pessoas estão frustradas agora porque querem que o Congresso codifique a agenda do presidente. Então é exatamente isso que você sabe que vamos fazer esta semana”, acrescentou.

Ela não especificou se o presidente pediu desculpas a ela em particular ou durante a reunião da conferência do Partido Republicano de terça-feira.

Depois que seus esforços para bloquear a votação remota falharam no início deste mês, Johnson interrompeu todo o trabalho na Câmara, alegando: “Essa regra que foi derrubada significa que não podemos ter mais uma ação no chão nesta semana”.