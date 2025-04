Johnson troca sobre o voto principal do orçamento, enquanto os destaques do Partido Republicano buscam concessões sobre cortes de gastos

CNN

O palestrante Mike Johnson pressionou na noite de quarta -feira em uma votação importante do orçamento essencial para promover a agenda de Donald Trump, pois um grupo de conservadores do Partido Republicano exigiu que os líderes do partido concordassem em cortes de gastos íngremes.

Johnson disse que conversou pessoalmente com o presidente sobre a necessidade de adiar a votação no plano orçamentário do Senado, a fim de fazer concessões ao grupo. Essas demandas permaneceram no final da quarta -feira, apesar de um feroz de lobby do próprio presidente.

“Isso faz parte do processo. Este é um processo muito construtivo”, disse o orador.

“Então, vamos … falar sobre talvez ir à conferência com o Senado ou uma emenda, mas vamos tomar essa decisão”, disse Johnson, acrescentando que espera passar no plano do Senado na quinta -feira de manhã antes que a casa saia para um recesso de duas semanas.

Johnson disse que saiu da sala para falar com Trump e que “disse a ele exatamente o que estamos fazendo”. “Ele entende. Ele apóia o processo. Ele quer que façamos isso direito e o fazemos bem, e às vezes leva um pouco mais de tempo para fazer isso”, disse o orador.

A decisão de empurrar o voto atraiu a fúria da equipe de liderança de Johnson, que acabou se curvando aos ultraconservadores depois de deixarem claro que não se mexeriam na medida orçamentária contenciosa do partido, como escrito.

O deputado Lloyd Smucker, um dos participantes republicanos, disse que está pressionando por uma emenda que teria linguagem vinculativa para cortes de gastos mais altos. Uma idéia é que a resolução orçamentária vincule o tamanho dos cortes de impostos às medidas de redução de déficit – semelhante à idéia de Smucker na casa.

Enquanto o deputado Andy Ogles, um dos participantes, já passou pela prancha de Trump em contas politicamente difíceis antes, ficou claro nas horas anterior ao voto planejado de Johnson que a campanha de pressão do presidente não estava funcionando.

Depois de falar com um funcionário da Casa Branca na noite de terça -feira, o republicano do Tennessee permaneceu inútil e até alertou pessoalmente Johnson para não trazer a medida orçamentária controversa do partido para o chão.

“Vai falhar”, lembrou-se de Ogles dizendo a Johnson do plano passado pelo Senado para a agenda de Trump.

Ogles está entre mais de uma dúzia de republicanos que estão desafiando Trump em seu esforço por uma medida do orçamento do Partido Republicano do Senado que ativa enormes cortes de impostos e trilhões de gastos para aumentar o limite de dívida – enquanto se comprometeu a pagar por apenas US $ 4 bilhões.

Republicanos como Ogles estão se recusando a se comprometer com esse plano de orçamento até que seus líderes partidários possam garantir um grave impulso de redução de déficit, inclusive do Senado. Enquanto a operação feroz dos líderes de Trump e do Partido Republicano limitou algumas dessas deserções – abaixo de 50 membros no início desta semana – Johnson ainda enfrenta um enorme problema de voto com sua própria conferência, enquanto tenta aprovar a medida do Senado na noite de quarta -feira.

Um potencial fora da rampa surgiu na quarta-feira.

O deputado Ralph Norman, um destaque, sugeriu que os republicanos da Câmara estão trabalhando com senadores sobre “alguns cortes que o Senado concordaria” abordando a disparidade nas versões da Câmara e do Senado do plano. O republicano da Carolina do Sul disse que essas mudanças não seriam feitas no plano que Johnson traz para o chão, mas seria um compromisso a ser incorporado no futuro projeto de reconciliação.

O próximo passo de Johnson não está claro, embora as fontes de liderança do Partido Republicano sugerissem que ele ainda pode forçar a votação do plano para o chão, ousando republicanos a votar contra o presidente.

Falando aos repórteres na quarta -feira, Johnson reconheceu que as “preocupações de seus colegas republicanos são reais”, mas projetaram a confiança de que sua equipe poderia convencer os destaques finais. “Acho que vai passar hoje”, disse ele na época.

A tensão dentro da conferência do Partido Republicano é amplamente direcionada em todo o Capitólio para o Senado, que é muito mais sensível em grandes cortes de gastos do que a casa mais conservadora.

“Confio no presidente, mas não confio no Senado. Eles são uma parte essencial dessa conversa”, disse Ogles.

Nos últimos dias, Trump fez talvez o tom mais forte de sua presidência até agora para abrigar os republicanos para apoiar a medida. Ele convocou pessoalmente um grupo de republicanos à Casa Branca para reuniões, enquanto dezenas de outros receberam ligações de seus consultores seniores.

Em reuniões na colina nas últimas 48 horas, o vice -secretário do Tesouro de Trump pediu aos legisladores do Partido Republicano que apoiassem a medida, enquanto separadamente, o vice -chefe de gabinete de Trump para a política Stephen Miller apresentou possíveis cortes futuros de gastos em uma reunião com os republicanos judiciais da Câmara, de acordo com as pessoas familiarizadas com as discussões. O próprio Johnson se sentou com a reunião da Freedom Caucus na noite de segunda -feira, o que resultou em uma discussão tensa sobre o orçamento.

“Queremos que todos entrem, porque desbloqueia a oportunidade de fazer o pacote de reconciliação, que é onde a borracha encontra a estrada”, disse o deputado Kevin Hern, que lidera o Comitê de Políticas do Partido Republicano da Câmara.

Mas o deputado Rich McCormick, que disse estar “indeciso” no plano de orçamento, estimou que mais 15 colegas se opõem firmemente no momento.

“Existe um fator de confiança que foi traído na história recente, por isso estamos um pouco cautelosos com esse processo de negociação. Não que o presidente esteja mentindo para nós, mas que o Senado role e de alguma forma ou outro, as pessoas que não querem cortar os gastos significativamente encontrarão uma maneira de continuar os gastos no nível que está”, disse McCormick.

No mês passado, o republicano da Geórgia teve que estar pessoalmente convencido a votar no projeto de lei do presidente para financiar o governo até 30 de setembro. Ele se lembrou de sentar -se em reuniões onde eles discutiram maneiras de combater os gastos federais – mas, como agora se lembrou: “Não fizemos nada disso”.

“Se você continuar puxando o futebol de quando estou chutando, eventualmente ficará um pouco cauteloso”, disse McCormick à CNN de sua hesitação em entrar na fila novamente.

Esse coro de conservadores da Câmara que está exigindo esses grandes cortes como parte do megabill da política doméstica de Trump, no entanto, está até agora falhando em forçar a mão do Senado.

O líder da maioria no Senado, John Thune, defendeu a decisão de sua câmara de se comprometer com não mais de US $ 4 bilhões em seu pacote, mesmo quando ele reconhece que tem sido um grande ponto de discórdia para os conservadores.

“É uma espécie de característica de como os redigirmos para cumprir a regra de Byrd. Muito disso é apenas uma espécie de idiomas diferentes, mas entendemos de onde eles vêm e estão tentando abordar isso e apenas garantir que todos se sintam confortáveis ​​em seguir em frente”, disse Thune na quarta -feira.

Haley Talbot da CNN e Veronica Stracqualursi contribuíram para este relatório.