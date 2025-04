JoJo Siwa diz que Shi não é lésbica, sai como estranho é ‘Big Brother’

Reality TV me ajudou a perceber o contrário !!!



JoJo SiwaA negociação em uma letra de LGBTQ+ por outro … dizendo a seu “irmão mais velho da celebridade” que seu tempo no programa a ajudou a perceber que ela não lésbica.

O influenciador e dançarino revelaram as notícias no show no Reino Unido na noite de terça -feira … explicando seu houemate, Danny BeardEla pensou que era lésbica – mas recentemente percebeu que é atuada que é estranha.

Siwa então gritou: “Estou trocando de cartas! F — L, eu vou para o Q! Isso é que eu amo sobre a sexualidade”.

De acordo com a Aliança Gay e Lésbica contra a difamação, uma pessoa que se identifica como Queer é aquela que não é exclusivamente heterossexual … mas pode encontrar termos de termos como gays, lésbicas ou bissexuais muito limitantes para resistir ao escopo da sexualidade do escopo.



Como você sabe … a sexualidade de JoJo apareceu repetidamente no show – com Mickey Rourke fazendo Som comentários controversos No início deste mês, incluindo o clama, ele poderia ficar em linha reta e que ele tentou votar para votar “The Lesbian” primeiro.

Isso, combina com um Alterificação quase física Entre Rourke e Chris Hugheslevou ao Mickey’s Demissão do showPara. Nós quebramos a história … no Rourke’s Considerando a ação legal Contra a ITV, a empresa que produz ‘CBB’.



Siwa foi lançada pela primeira vez em janeiro de 2021 … e, ela esteve em vários relacionamentos de alto nível nos anos irmãs. Atualmente, ela está namorando ator, DJ e host de podcast Kath diminuiQUEM Veio em defesa de JoJo Depois que Rourke fez suas declarações.