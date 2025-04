Jon Anik atrai ‘paralelos’ entre Paddy Pimblett e a atração principal do UFC Kansas City Ian Machado Garry

Jon Anik vê muita comparação entre as estrelas em ascensão Paddy Pimblett e Ian Machado Garry.

Enquanto Garry está programado para manchar o UFC Kansas City neste sábado contra o Carlos Prates, Pimblett está saindo da maior vitória de sua carreira contra Michael Chandler no UFC 314. “O arroz” certamente está recebendo elogios da comunidade de MMA, enquanto outros não estão dando Pimblett e o Credit que ele merece – que é um dos principais comparações entre os principais.

“Bem, acho que parte disso é porque as pessoas têm memória seletiva quando se trata do corpo de trabalho de Michael Chandler e do jeito que estilisticamente, ele lutou contra os caras da elite, que é a mesma maneira que ele lutou com todos os outros”, disse Anik ao MMA Fighting. “But Michael Chandler was so close to beating one of those elite guys and then the whole narrative on Chandler’s career changes, I draw parallels to Ian Machado Garry when it comes to Paddy Pimblett, because for whatever reason, people focus on things other than the martial arts athlete when it comes to these two guys. And for me, not because I’m a promoter, but I’m trying to see who I think can be the world champion, right?

“Como quando eu salvo cartões de caça, e salvo alguns desses propositadamente, mas a razão pela qual tenho todos os cartões de caça de Ilia Topuria é porque eu pensei que ele poderia ser alguma coisa. Eu acredito há muito tempo em Paddy Pimblett, e acho que as pessoas focei, mas as pessoas focadas para o foco, mas o foco em que eu foco em que eu foco em que eu me focei, mas a mais focos, mas a mais foco em que eu focou, mas a mais foco em que eu focava, mas a mais foco em que eu focou, mas a mais foco em que eu focou, mas a mais foco em que me encostei. no cara que poderia ter chegado ao UFC aos 21 [years old] Mas veio quando ele era um atleta adequado, e o garoto que mal pode esperar para usar 12 a 6 cotovelos agora que eles são legais, a sequência média, a natureza violenta de seu jogo, o fato de que, ao contrário de algumas pessoas, [having] As crianças levaram sua disciplina e níveis motivacionais para um lugar diferente, certo?

“Como Sean O’Malley, quando ele teve um filho, é como, o garoto traz motivação diferente, ele diz: ‘Não, estou fazendo isso por mim mesmo’ e eu respeito isso também. Mas, sim, Paddy Pimblett é um problema real.”

Após a vitória, Pimblett está pedindo uma luta com um dos principais candidatos – principalmente Charles Oliveira – a fim de solidificar uma oportunidade do campeonato.

Se Pimblett fizesse a opção de concentrar seus sucos promocionais em ganhar um título com uma vitória sobre Chandler em Miami, Anik não o teria culpado nem um pouco.

“Quando me sentei com ele antes da luta de Chandler, não é como se ele estivesse falando do Islã Makhachev, o que ele poderia ser”, explicou Anik. “O Islã não tem um oponente óbvio agora. O céu proíbe que Paddy Pimblett exija um caso, ele está pedindo para lutar contra Charles F*cking Oliveira porque ele acredita em si mesmo. …

“Eu pensei que Ian Machado Garry realmente poderia ter, e talvez devesse ter tido uma luta pelo título em Montreal contra Belal Muhammad. A razão pela qual Shavkat não pode ir é porque ele teve que ir 25 [minutes] Contra Ian Machado Garry e ele não pode dar a volta, certo? Por que Ian não está tendo essa oportunidade? Portanto, há muitas coisas diferentes que entram nisso, e eu a trago no contexto de Paddy Pimblett, porque, a menos que você ache que ele se lavará absolutamente de uma maneira não competitiva contra Charles Oliveira, não vejo necessariamente tanta desvantagem nesse confronto.

“To me, it’s like, gosh, Patty Pimblett-Charles Oliveira has become my dream fight right next to Khamzat Chimaev and Dricus du Plessis. So unless you think he’s gonna get absolutely washed, I don’t know that a loss to Charles is necessarily fraught with downside. But yes, you could have him lay back in the cut and give him a title fight right now, especially because you have a lightweight champion that because Arman Tsarukyan meio que se ferrou, não tem um óbvio a seguir na fila. ”