Jon Anik: Matchmakers do UFC olhou para mim ‘como se eu deveria perder meu emprego’ durante o evento principal do UFC 314

Jon Anik estava em chamado para o evento principal do UFC 314 entre Alexander Volkanovski e Diego Lopes e, após a terceira rodada, ele sentiu que havia um ótimo caso que Volkanovski subiu 30-27 nos scorecards. Nem todos concordaram com isso.

Anik atuou como comentarista principal-Daniel Cormier e Joe Rogan, fornecendo comentários coloridos-para o recente evento de pay-per-view do UFC, que foi encerrado por Volkanovski recuperando o título de peso penas por decisão unânime. Depois que o evento principal terminou, Rogan disse que o casamenteiro Sean Shelby “precisa ser testado em drogas” depois de discordar da opinião de Anik nos primeiros 15 minutos da luta. Anik foi questionado sobre de onde esse momento surgiu.

“Então, eu trotei na transmissão, perto do final da 3ª rodada, eu disse: ‘Diego Lopes pode querer fazer algo aqui, ele corre o risco de estar em 3 a 0′”, disse Anik ao MMA Fighting. “Agora, eu não sei que Sean Shelby está me olhando de lado depois de dizer isso, estou fazendo a transmissão, mas depois DC de forma audível – se a memória servir – levou isso à minha atenção. Então eu olhei para baixo e Maynard e Shelby estiverem me olhando como se eu deveria perder meu emprego, e não que eu me questionei, eu sei o que vejo.

“E desde então eu fiz minha lição de casa sobre a 4ª rodada, e talvez estivesse em alguma parte errada em criticar [judge] Sal d’Amato, embora às vezes eu não sei o que estou assistindo em relação ao que aprendi, mas sim, quero dizer, acho que naquele momento, Shelby, injustamente, posso dizer que, respeitosamente, pensei que Diego Lopes poderia ter aumentado 2-1. “

Volkanovski ganhou dois scorecards 49-46, juntamente com um 48-47 em sua histórica vitória no campeonato. “The Great” parecia sensacional durante a maior parte da luta, fora de ser abandonado no segundo turno e deu um grande soco na quarta rodada que parecia escalonar o agora campeão mundial de vários primeiros.

Depois de assistir a luta, Anik entende que alguém que marcou a ação uma varredura limpa para Volkanovski, apesar desses dois grandes momentos para os lopes.

“Acho que há um argumento para 50-45 Volkanovski baseado no meu re-assistir e no meu tipo de pesquisa de maneira retroativa na pontuação”, disse Anik. “Aqui está a coisa, se eu pudesse dizer isso em 20 segundos, o maior soco da luta foi desembarcado na rodada 4, e eu diria que, respeitosamente, a vergonha de Diego por não seguir o acompanhamento. Mas Volk terminou duas vezes mais na rodada 4.

“Acho que agora posso entender por que Sal teria marcado essa rodada para ele, mas acho que a maneira como estou dizendo se você acertar o maior ataque da luta e você se aproxima de talvez afastar o cara, essa não é a sua rodada?

“Mas sim, quero dizer, eu dei 1, 2, 3 e 5 a Volk.”