Jornada do Uber que devolveu Cruz Azul para Amaury Morales

O pai de Amaury Morales lutou por uma nova oportunidade em Cruz Azul, também coleta as camisas de seu filho

Amaury Morales é o Canteno de Cruz Azul Mais minutos com o primeiro time tão longe da temporada de 2024/2025. No entanto, o caminho que os jovens não tiveram foi simples. Ele teve que superar um corte aos 13 anos, mas dois anos depois ele voltou à máquina para ficar, graças a isso Omar MoralesPai do jogador de futebol e motorista de Uberele fez uma viagem que o levou às instalações de Noria, onde pediu uma nova oportunidade para seu filho.

A infância de Amaury Morales Ela estava acompanhada por uma bola. Eu queria chutá -lo sem se importar que estivesse ao amanhecer, mesmo “gol” era uma de suas primeiras palavras. O agora jogador de futebol de Cruz Azul Ele passou por várias escolas, incluindo o Américamas aos 10 anos ele entrou nas forças básicas da máquina, embora três anos depois ele tenha sofrido um corte.

Omar Morales se lembra de seu filho quieto, embora Cruz Azul o tenha deixado livre. Amaury prometeu ao pai que ele faria uma corrida em um clube da Primeira Divisão.

Viagem do Uber que voltou a Amaury Morales para Cruz Azul

Com a confiança de alcançar a primeira divisão, Amaury Morales Ele continuou perto da bola. Ele recebeu um convite para se integrar ao Sub-17 de Juárez, mas foi recusado porque era uma categoria quatro anos maior que sua idade. Então, as portas de jogar 7 em nível profissional foram abertas com o time esportivo, até que aos 15 anos ele voltou Cruz Azulgraças a uma passagem de Omar Morales Ele o levou para a Noria.

“Eu deixei a passagem e dentro de mim me perguntei, e por que não toquei na porta? Eu digo, Amaury Nunca deu errado. Eu toquei a porta e conversei com um dos policiais. Eu sou pai de um menino chamado Amaury Morales. Venho ver se há uma oportunidade de conversar com o engenheiro Emmanuel González (coordenador de forças básicas). E ele me diz, espere por mim. ”

Sem ainda deixar seu filho saber o que estava acontecendo, Omar Morales Ele sentou -se na sala de espera enquanto tinha uma resposta de Emmanuel González, que finalmente o convidou para passar para seu escritório. Já dentro das instalações da Noria, a caminho de se encontrar com o gerente, ele decidiu chamá -lo Amaury Para contar a ele.

O jogador se recusou a retornar ao futebol, ficou feliz no modo de futebol 7, mas Omar respondeu: “Disclâmina -me, mas não vou perder a oportunidade”.

Emmanuel González estava localizado em Amaury Moralespelo desempenho que ele teve em seu primeiro estágio e enviou um convite para realizar alguns testes para o U-16 de Cruz Azulao qual o jogador foi, embora inicialmente não estivesse tão convencido, mas esse foi o começo do caminho para a primeira divisão de divisão, que ocorreu em 15 de setembro de 2023 contra Mazatlan.

Omar Morales Árvores camisas do seu filho. Ele tem o de seu primeiro gol na primeira divisão, em 24 de agosto de 2024 contra o Querétaro, bem como os dois que ele fez para América Nas semifinais da abertura de 2024, mas a que mais valoriza é a usada em 15 de setembro em sua estréia contra Mazatlan, até tocou em lágrimas ao lembrar do momento em que Amaury Morales Ele deu a ele.

“Esta é a camisa que, quando chegou Amaury Aqui o México chegou e me abraçou. Você merece, e então você imaginará como eu estava naquele momento, veja que muitas coisas estão sendo alcançadas e seguir em frente, seguir em frente e continuar trabalhando, que é o começo de coisas bonitas que surgem ”, lembra o pai de Amaury Morales enquanto chorava de emoção.