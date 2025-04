Josh Emmett acredita que Ilia Topuria pode lutar contra os pesos leves maiores: ‘Eles definitivamente poderiam lhe dar problemas’

Josh Emmett continua sendo o único lutador da lista do UFC que conseguiu fazer todas as cinco rodadas com Ilia Topuria, então ele definitivamente tem uma perspectiva diferente sobre o que esperar do ex -campeão dos pesos -penas enquanto embarca em uma nova carreira a 155 libras.

A única evidência que atualmente existe para Topuria como um leve no UFC voltou em 2022, quando ele aceitou uma luta de notícias curtas contra Jai ​​Herbert. Enquanto ele marcou um nocaute de cair o queixo que lhe rendeu uma apresentação do bônus da noite, Topuria também enfrentou algumas lutas iniciais depois que Herbert o machucou mal nos pés.

Não há dúvida de que Topuria melhorou desde então, mas Emmett sabe do passado como um leve antes de causar um impacto ainda maior a 145 libras que esse tamanho realmente importa no UFC.

“Eu definitivamente acho que eles definitivamente poderiam lhe dar problemas”, disse Emmett à MMA lutando com a chance de Topuria contra os pesos leves maiores e mais fortes. “Ele é um cara de estatura menor. Ele é mais curto. Ele não tem uma moldura tão grande. Acho que eu era realmente mais alta que ele ou tão alto, mas muito maior emoldurado.”

Agora, para seu crédito, Topuria foi mais curto e mais compacto do que muitos de seus oponentes no UFC e ele ainda possui um recorde invicto enquanto oferece vários acabamentos cruéis ao longo do caminho.

Nas duas últimas lutas, Topuria achatou Alexander Volkanovski e Max Holloway – sem dúvida dois dos maiores pesos de penas de todos os tempos – e agora ele está procurando fazer o mesmo em sua nova divisão.

“Ele é tão completo. Ele é tão tecnicamente sólido”, disse Emmett sobre Topuria. “Ele vem de um jiu-jitsu e um fundo de luta livre, mas encontrou sucesso com as mãos. Seu boxe é super afiado. Ele lança um pouco de poder, mas eu não sei. Acho que ele vai se sair bem.

“Acho que ele se sai bem, mas quero ver essas lutas contra os três primeiros, os cinco primeiros leves e depois ver como ele meio que se compara e como ele se sai, porque esses caras têm quadros muito maiores e são muito maiores do que ele.”

Dito isto, Emmett acredita que Topuria está fazendo os ajustes corretos e preparando seu corpo para lidar com a competição em uma classe de peso maior.

“Acho que, dado o prazo, acho que ele aceitou que Jai Herbert luta em pouco tempo, se ele tiver alguns meses para se preparar, três ou quatro meses, acho que ele tem uma ótima equipe, treinadores de força, tudo, parece que ele tem acesso a muitas coisas”, disse Emmett. “Então, tenho certeza de que eles o farão discar, e ele estará no ponto.”

No que diz respeito às suas próprias aspirações, Emmett está procurando se injetar novamente na disputa pelo título quando enfrenta Lerone Murphy no sábado no UFC Vegas 105.

Depois de ficar de fora para todos os 2024 se recuperar e permitir que seu corpo se cure completamente de lesões incômodas, Emmett está animado para mostrar uma versão melhor de si mesmo do que a pessoa que lutou com Topuria há menos de dois anos.

“Eu sei que muitas pessoas estavam dizendo que você não lutou desde [2023]você não sofreu danos, o que está acontecendo? ” Emmett explicou. É por isso que o Emmett 2.0 está aqui, e estou pronto para libertá -lo em 5 de abril.

“As maiores brigas da minha carreira, minha vida, as coisas mais importantes com o título interino, Ilia, [Calvin] Gatos, até [Bryce] Mitchell… eu estava lutando contra esses caras em uma fração de mim mesmo. Estou de volta a 100 %. Não são mais os 25, 30 % Josh Emmett. Vai ser os 110 %, e vocês definitivamente verão em 5 de abril. Eu só tenho que ir lá e vencer Murphy de uma maneira devastadora, e eu poderia estar de volta à mistura. Eu sei que Volkanovski tem falado em chamar o MoveSar [Evloev] Depois que ele vence, se ele vencer, mas veremos como as coisas acontecem. Primeiro, tenho que ir lá em 5 de abril, afastar Murphy, levantar minha mão e depois gostaria de estar em Miami no próximo fim de semana. ”