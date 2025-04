Josh Emmett reage a Bryce Mitchell Knockout se tornando viral novamente após comentários abomináveis: ‘A Internet está invicta’

Josh Emmett já tinha visto seu nocaute devastador de Bryce Mitchell aparentemente centenas de vezes, mas o final impressionante encontrou uma nova vida nos últimos meses.

Em janeiro, Mitchell desembarcou sob os holofotes por todas as razões erradas depois de estrear seu novo podcast e decidiu que era o momento certo para revelar que ele era um simpatizante nazista, defendendo Adolf Hitler e negando que o Holocausto acontecesse. Seus comentários explodiram, com o CEO da UFC, Dana White, batendo Mitchell e chamando -o de “literalmente um dos seres humanos mais idiotas”.

Por mais que White fique com nojo da opinião de Mitchell, ele acrescentou que na verdade não disciplinaria o lutador, mas disse: “Para todos vocês que odeiam Bryce Mitchell, você o vê esperançosamente gritar na televisão global”.

Foi quando a demolição de um soco de um soco do UFC 296 de Emmett que separou Mitchell de sua consciência se tornou viral novamente.

“Vi que ele estava tendendo e, é claro, vejo todas essas coisas quando ele vai em podcasts e coisas”, disse Emmett ao MMA Fighting. “As pessoas estão me marcando ‘Josh, você fez isso com ele.’ Como eu sempre disse, Mitchell – as interações que eu tive com o cara e eu o vi novamente em Vegas quando eu estava lá na semana passada, ele não tem nada além de respeitar para mim.

“Acredito obviamente com algumas das coisas que ele disse, ele só precisa ter cuidado com o que diz porque tem uma plataforma tão grande”.

Embora ele nunca tenha se desculpado diretamente por seus comentários, Mitchell finalmente admitiu que Hitler “fez muitas coisas más” e disse “muitas pessoas morreram no Holocausto e isso é um fato”.

Certamente não absolve Mitchell pelo que ele disse anteriormente e Emmett sabia que seu ex -oponente poderia nunca viver a humilhação dos comentários que ele fez, e é por isso que esse nocaute se tornou repentinamente relevante novamente.

De fato, Emmett foi lembrado de uma sessão de perguntas e respostas de fãs que ele conduziu anos antes, que de alguma forma foi descoberto depois que os comentários do podcast de Mitchell fizeram as rondas.

“É meio louco”, disse Emmett. “Eu fiz um [Ask Me Anything] No Reddit, eu quero dizer, como, seis anos atrás, e alguém estava me perguntando se havia alguém em um período ou história, quem você gostaria de lutar? Eu disse que adoraria lutar contra Hitler e nocautear sua bunda e, de alguma forma, a Internet descobriu isso e montou tudo isso. Era apenas selvagem.

“A Internet está invicta. Novamente, isso começou esse nocaute. Ele nunca mais consegue ouvir o fim.”

WELP, Hora de re-reservar Josh Emmett v. Bryce Mitchell. Honestamente, nem se preocupe em envolver uma comissão. Apenas deixe Josh melhorar seu trabalho anterior. pic.twitter.com/14odqltsnm – David McDonald (@ireworkings) 30 de janeiro de 2025

Por mais que Emmett condene o que Mitchell disse em janeiro, ele não detém nenhuma má vontade pessoal em relação ao nativo do Arkansas, porque eles foram cordiais o suficiente um com o outro para que ele não tentará construir uma animosidade inautêntica entre eles agora.

O nocaute provavelmente iria assombrar Mitchell para sempre, mas esse acabamento de destaque é inevitável neste momento.

De qualquer forma, Emmett apenas desejou que o UFC realmente o abraçou mais.

“É sem parar”, disse Emmett. “Não importa o quê, é como mesmo tudo o que posto em x ou sempre que eles fazem o GIF, as pessoas estão fazendo diferente [edits] E eu sinto por Bryce também. Porque eu sei que ele vê isso. Sempre que ele publica alguma coisa, as pessoas estão me marcando nele. É algo que está acontecendo em 14 meses, 15 meses. Eu vejo todos os dias, todos os dias. Estou vendo as pessoas postarem sobre isso.

“Mas, por algum motivo, o UFC não promove esse nocaute. Eles mostrarão o nocaute de todos os outros, mas eles não mostram isso. Eu sou como diabos? Eu vou fazer com que a Internet saia fazendo os momentos virais e coisas assim.”

Emmett, que retorna à ação no sábado para um confronto do evento principal contra Lerone Murphy no UFC Vegas 105, não sabe por que ele não viu o UFC fazer um acordo maior sobre esse nocaute, embora a maneira dramática de Mitchell desmoronasse para a tela e depois tenha ficado lá por vários momentos.

Ainda assim, Emmett deseja ver seu impressionante nocaute tocado ao lado de outros momentos icônicos do octógono, que definitivamente inclui Max Holloway colocando Justin Gaethje para dormir com um soco no UFC 300.

“Sinto que eles poderiam mostrar o nocaute, ele está deprimido”, disse Emmett. “Talvez obviamente não mostre o que aconteceu depois do fato. Quando Max teve o mesmo nocaute contra Gaethje, está na ESPN, está em toda parte. O mundo o vê. Eles continuam aparecendo repetidamente e eu sou como se meu nocaute fosse semelhante, se não mais devastador. Só não mostram a parte de que ele está tendo essa apreensão.”