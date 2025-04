Juarez: Eu adoraria dizer que faço mágica, mas temos sido

O treinador de Pumas enfatizou que a possibilidade de classificar a peça era um objetivo que foi procurado desde que ele assumiu os controles da equipe da universidade

México – Efraín JuárezDiretor técnico de Pumasele garantiu que não faz mágica depois de um mês à frente da equipe felina, isso depois que seus alunos colheram uma vitória por 2 a 0 sobre Santos isso os deixa dependendo de si mesmos para classificar o Brincar Na ausência de um dia para terminar a fase regular do Fechando 2025.

“I would love to say that I do magic, but we have been for a month. We must not forget where we have come, where we are already where we want. We come from 11 dates with 11 points and in six we already have 10. Many times we are critical of the result and 10 games with two losses, it is a good number, but it is of the players, they represent us and we are illusion of doing great things,” he said Juárez em uma conferência de imprensa no final da reunião do dia 16.

Efraín Juárez compartilhou que a possibilidade de alcançar o Brincar Desde que ele pegou as rédeas da equipe felina e agora está muito perto de alcançá -la.

“Queríamos chegar a esse exemplo com essa possibilidade, era um dos objetivos que a equipe técnica e eu desde que chegamos. Sabíamos que não seria fácil. Tivemos seis jogos com 10 pontos e com a opção de entrar em um Brincar E estamos indo passo a passo ”, disse o estrategista mexicano.

Efraín aceitou que a eliminação no Copa dos Campeões da CONCACAFmas que ele falou com todo o grupo para levantá -lo e que todos responderam a ele na frente das circunstâncias.

“A realidade é oito dias atrás, em um minuto tudo muda e a realidade é que depois desse grande golpe, com muito Juárez Porque havia poucas pessoas e havia muito murmúrio. ”

Por sua parte, Fernando Ortiztimoneiro de Santosele disse que não sabe se o domingo será seu último jogo à frente do Guerreirosmas ele permanece calmo por ter dado todo o seu conhecimento e experiência a seus jogadores e espera continuar com esse desafio.

“Não sei se no domingo é o meu último jogo, analisarei o que é melhor para a instituição com minha equipe técnica e ficarei calmo de deixar tudo até o último dia”, disse o ‘Tano’ Ortiz.

“Sim, eu amo minha profissão. Isso é claro e a força que existe quando há a intenção de fazer algo diferente. Veja -a e quer trabalhar. Eu o tenho desde o primeiro dia em que pisei em torreón”, acrescentou o treinador argentino.