Juiz concede US $ 6,6 milhões aos denunciantes que denunciaram o procurador -geral do Texas Ken Paxton ao FBI

Um juiz do Tribunal Distrital concedeu US $ 6,6 milhões combinado a quatro denunciantes que foram demitidos logo após relataram o procurador -geral do Texas Ken Paxton ao FBI.

“Por uma preponderância das evidências”, escreveu a juíza do condado de Travis, Catherine Mauzy, em seu julgamento na sexta -feira, os demandantes provaram responsabilidade, danos e honorários advocatícios em sua queixa contra o escritório do procurador -geral.

“Como o escritório do procurador -geral violou a Lei do denunciante do Texas ao demitir e retaliar contra o autor por de boa fé que relatar violações da lei de Ken Paxton e Oag, o tribunal entrega o julgamento dos queixosos”, escreveu Mauzy.

O tribunal concluiu que os quatro assessores de Paxton foram demitidos em retaliação por relatar alegações de que ele estava usando seu escritório para aceitar subornos de um promotor imobiliário de Austin que empregava uma mulher com quem Paxton estava tendo um caso extraconjugal. Paxton negou aceitar subornos ou usar mal seu escritório para ajudar Nate Paul, o promotor imobiliário.

O julgamento também afirmou que os funcionários fizeram seus relatórios à aplicação da lei “de boa fé” e que o escritório de Paxton não contestou nenhuma reivindicação ou danos no processo.

“Deve chocar todos os texanos que seu chefe de aplicação da lei, Ken Paxton, admitiu violar a lei, mas foi exatamente isso que aconteceu neste caso”, disse Tom Nesbitt, advogado de Blake Brickman, e TJ Turner, advogado de David Maxwell, em comunicado conjunto.

Em uma declaração à mídia, Paxton, um republicano, chamou a decisão de “ridícula” e “não baseada nos fatos ou na lei”. Ele também disse que seu escritório pretende recorrer da decisão.

Paxton estava no centro de uma investigação federal depois que oito funcionários relataram seu escritório ao FBI em 2020 por alegações de suborno. Paxton, em 2023, concordou com um acordo de US $ 3,3 milhões e um pedido de desculpas, mas sem admissão de irregularidades, com quatro dos denunciantes. Depois que Paxton pediu aos legisladores estaduais que financiassem o acordo, a Câmara do Texas rejeitou seu pedido, conduziu sua própria investigação e o impeachou em 2023. Mais tarde, ele foi absolvido no Senado do Estado.

Em novembro, o Supremo Tribunal do Texas anulou uma decisão mais baixa que Paxton testemunhou no processo.

O Departamento de Justiça dos EUA decidiu não buscar sua investigação sobre Paxton nas últimas semanas do governo Biden, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto que falaram com a Associated Press com a condição de anonimato para discutir deliberações internas.

Não mais sombreado pela investigação federal de corrupção que pairava sobre seu crescente perfil no Partido Republicano, Paxton agora está se preparando para uma possível corrida no Senado dos EUA. Paxton, um aliado próximo do presidente Donald Trump, sugeriu desafiar o senador do Partido Republicano John Cornyn há mais de um ano, mas não disse quando tomará uma decisão.