Juiz ordena o governo dos EUA a devolver o homem que foi deportado erroneamente para El Salvador até o final da segunda -feira

Um juiz federal decidiu na sexta -feira que os Estados Unidos devem trazer de volta um homem que foi deportado por engano para El Salvador no mês passado.

A juíza Paula Xinis, do Tribunal Distrital dos EUA, em Maryland, instruiu o governo federal a devolver Kilmar Abrego Garcia, um cidadão de Salvadorenho, aos EUA o mais tardar 23h59 em 7 de abril.

O governo Trump concedeu em um processo judicial na segunda -feira que deportou erroneamente o pai de Maryland de três “por causa de um erro administrativo”, mas disse que não poderia trazê -lo de volta porque ele está sob custódia salvadora. Pareceu marcar a primeira vez que o governo admitiu um erro relacionado aos seus recentes vôos de deportação para El Salvador, que agora estão no centro de uma batalha legal.

“Este caso é certamente importante para Abrego Garcia e sua família”, disse o juiz. “Em reconhecimento a isso. Sinto que mal posso esperar para dar meu pedido.”

Ao longo da audiência, Xinis havia levantado repetidamente questões com a remoção de Abrego Garcia para El Salvador, já que um juiz de imigração já havia concedido a retenção da remoção, o que significa que ele poderia sofrer perseguição se removido dos EUA para El Salvador. Ele ainda era considerado removível; Simplesmente não poderia ser para El Salvador. Xinis citou esse status em sua decisão, dizendo que Abrego Garcia foi preso no mês passado “sem base legal” e deportada “sem justificação de base legal”.

Durante a audiência, Xinis também parecia cético sobre os supostos laços de Abrego Garcia com a gangue MS-13, que os funcionários de Trump mantiveram, dizendo que ela não tinha visto evidências suficientes nesse sentido.

“Quando alguém é acusado de ser membro de uma organização tão violenta e predatória, ela vem na forma de uma acusação, reclamação e processo criminal que tem um processo robusto”, disse ela. O Departamento de Justiça não forneceu evidências adicionais além do que já foi enviado no caso. “O governo fez uma escolha aqui para não produzir evidências”, disse o advogado do Departamento de Justiça Erez Reuveni ao juiz.

