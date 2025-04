Julia Fox mostra bochechas de bunda em ousada roupa de Coachella

Julia Fox Deixe tudo sair … enquanto sai no Revolve Fest do Coachella no sábado!

Confira … o modelo posa com ela quase nu, mostrando suas curvas em tramas de truques e calças justas.



As manchas bege são conectadas a um espartilho correspondente, que ela combinou com uma pequena calcinha G e um xale marrom cortado com mangas de braço desconectadas.

Ela terminou o olhar ousado com botas marrons até o joelho e uma erupção de couro. Seu bob curto estava escorregado de volta, colocar toda a ênfase é seu visual NSFW.

Obviamente, Julia não é estranha a revelar. Apenas no mês passado, Shi Usava um vestido de malha completamente transparente Na festa do Oscar da Vanity Fair, utilizando fios de extensões de cabelo para cobrir estrategicamente suas partes de dama.

Sua afinidade por roupas quase nuas fez comparações com Bianca CentorQue se casou com seu ex, Kanye WestPara. Ao longo do casamento, o estilo de moda de Bianca foi definido por Ela basicamente nua criar – incluindo quando realmente Ficou nu para o tapete vermelho do Grammy Este ano.