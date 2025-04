‘Just Go Away Forever’: os fãs reagem ao programa de Conor McGregor, Return Talk, Michael Chandler Matchup

Conor McGregor insiste que sua carreira de luta não terminou, mesmo quando o sentimento dos fãs continua se volta contra ele.

Pelo menos isso está de acordo com a reação à última alegação de McGregor de que ele só voltará a lutar se for reservado para um evento de estádio e que ainda tem “negócios inacabados” com o rival de longa data Michael Chandler.

Em resposta a um clipe do espetáculo anual da WrestleMania da WWE, que ocorreu no estádio Allegiant de 65.000 lugares em Las Vegas no fim de semana passado, McGregor twittou “Eu só voltarei a um estádio” antes de reacender as chamas de uma luta em potencial Chandler. Os dois estão vinculados a um possível confronto há anos, com Chandler chamando McGregor de fora, treinando ao lado de McGregor em O lutador final 31e depois ter uma luta programada no UFC 303 em junho passado devido a uma lesão em McGregor.

McGregor não lutou desde que quebrou a perna em uma luta contra Dustin Poirier no UFC 264 em julho de 2021. Seu retorno foi complicado por lesões, empreendimentos e empreendimentos de entretenimento, aspirações políticas em sua Irlanda natal e vários problemas legais, incluindo ser considerado responsável por agressão sexual em novembro passado em um incidente que ocorreu em Dublin em 2018.

Basta dizer que os fãs não estão exatamente defendendo a próxima luta do ex-campeão do UFC de duas divisões (se isso acontecer). Confira algumas das melhores reações da comunidade abaixo.