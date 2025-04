Justin Baldon & Blake Lively, Linha do tempo em vídeo de sua guerra legal

Reproduza o conteúdo do vídeo

O que começou como uma diferença criativa entre Blake e Justin, que também diho subiu o filme, se transformou em tensão no set, argumentos e, finalmente … uma complexa guerra jurídica por suposto assédio sexual e campanhas de manchas.

A TMZ está cobrindo o drama e as histórias de partida – desde o set do filme até os processos – então, temos o tempo integral. Vá em frente, pegue um lanche e siga … porque o drama nunca termina com o Thive DOIS