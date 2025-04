Justin Baldon responde à moção de Blake Lively para descartar o processo

Justin Baldon Está batendo batendo de volta Blake Lively A tentativa de fazer sua ação contra ela foi fora do tribunal, enquanto a acusava de tentar destruir sua carreira, de acordo com novos documentos judiciais.

Baldon acabou de apresentar sua resposta à moção de Blake para descartar seu processo no tribunal federal – dando várias razões pelas quais o juiz não deve deixar a atriz fora do gancho.

Nos documentos, Baldon acusa Blake de orquestração, participando e direcionando uma campanha de difamação “projetada para arruinar a reputação e as carreiras dos partidos do Wayfarer”.

Justin entrou com o seu próprio contra Blake, seu marido, Ryan Reynolds, e o New York Times, clamando Blake dirigiu sua própria campanha de difamação contra ele com a ajuda de um artigo do NYT.

Em sua última demissão, Baldon diz: “Há evidências suficientes de que isso [Lively] Participou de publicar cada uma das declarações supostamente difamatórias, aprovando ou autorizando -as antes do público. ”

Freedman continuou: “O que a Sra. Lively está tentando fazer é definir um precedente perigoso ao impedir as portas do tribunal para meus clientes e puni -los por ter seu dia no tribunal, um direito protegido pela Primeira Emenda. Partidos de Wayfarer nesse caso em particular, mas todos os americanos no futuro que têm falsos acusações levadas contra eles e buscam alívio.