Justin Bieber criaria feliz no evento repleto de estrelas perto do Coachella

Aprecia-se no evento repleto de estrelas perto do Coachella …

Justin Bieber Crie Happy Out in the Desert … se divertindo em um evento repleto de estrelas, onde aparentemente tocou uma ou duas músicas na noite de sexta-feira.

O cantor e compositor saiu nas noites de sexta-feira no deserto-um evento privado em Thermal, Califórnia, não muito longe de onde o Coachella Coachella acontece … e, ele saltou pelo evento com um sorriso.

Bieber estava se saindo com seus amigos no evento … muita risada da festa da Hospitalidade do Tao Group, Revolve – que realizou um festival exclusivo em térmico no início deste mês – E Palm Tree Club.

Os organizadores dizem que Justin se apresentou na festa – tocando sua música “O que você quer dizer?” … embora ainda não funcionem nenhum fungo ou vídeo dele balançando a multidão.

JB – que foi ao evento com sua esposa Hailey Bieber – foi uma das muitas celebridades presentes … por causa Megan Ti StallionPendência, Ty Dollar $ ignPendência, Don ToliverPendência, ShaboooozeyPendência, Chase B. E muito mais estrelado o brilho da festa.

Justin está em todo o deserto este mês … jogando um Festa particular Perto de Coachella no fim de semana passado e também participando do festival – onde ele foi visto na Samame VIP como como Storm WebsterPendência, Travis ScottSão Daugter, enquanto ele Assisti ao rapperPara.