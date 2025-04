Justin Bieber, dando uma festa de Coachella particular no Festival Fairgrounds

… é um recinto de feiras do festival

Dando festa particular no Coachella

Justin BieberEstá tentando algo novo no Coachella este ano … hospedando uma festa particular para sua esposa e amigos de Somäe Hollywood … e está no Festival Fairgrounds.

Fontes familiarizadas com a fonte Tell TMZ … Justin vai para Coachella todos os anos e desta vez ele achou que seria o fundo do fundo ser fundamento ser fundo ser fundo ser fundo ser fundo ser fundo

Nos disseram que a festa está caindo hoje à noite … e será um horário divertido e privado com Hailey Bieber E seus amigos.

Justin Won está pegando o microfone e há nenhum artista reservado, mas que para o festival estará acontecendo, e os amigos dele serão Ablu para ouvir a música.

Nossas fontes nos dizem que o hóspede inclui um monte de celebridades de Hollywood … inclusive os Jenners, Lori HarveyPendência, FAI KHADAPendência, YeatPendência, O garoto LaroiPendência, dando Zack BiaPara.