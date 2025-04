Justin Bieber Films Paparazz seguindo -o de carro é Instagram ao vivo

Reproduza o conteúdo do vídeo

Ele está claramente irritado com o cenário … a certa altura, gritando com um oficial de sua janela para reclamar que os motoristas são “imprudentes”.

O cantor “gostoso” seminamente abaixa o telefone, atrapalhando as imagens dos paps … mas você pode ser facilmente ouvi -lo reclamando … “Isso está ficando louco, sem brincadeira.”

Ele vê que a justiça era uma série … como você pode ouvir as sirenes da polícia, colocando Justin em uma celebração moderada, mas sem palavras, dizendo … “Lá vamos nós, lá vamos nós … algum justificativa para essa merda.

E pouco antes de Coachella começar, ele bateu mais obturadores que encontraram uma cafeteria em Palm Springs. Enquanto ele saiu do estabelecimento, ele Acusou -os de tentar ganhar dinheiro com ele Para.

Os fãs expressam a preocupação com sua segurança e saúde em geral devido a suas interações com os paparazz e até o incentivaram a se proteger pela fuga de Los Angeles.

No entanto, Justin Sai é sexta -feira Ele ganhou de volta … Porque ele acha que a cidade é onde sua influência é “a maioria dos cives”.

Suas observações chegam depois que revelamos que tiveram uma briga com seu ex-hanager Scooter Braunassim como o melhor homem em seu casamento, Ryan bomMuito sério Drama com sua ex -marca Drew HousePara.