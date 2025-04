Justin Bieber Flips Switch depois de chamar fotógrafos, gentil em Inside Coffee Shop

Justin Bieber Virou um interruptor depois de lançar fotógrafos que o bateram é para um cafeteria perto de Coachella … porque ele desperdiçou e respeitoso dentro do Stor.

Os Biebs foram balísticos são obtadores do lado de fora da cafeteria vintage em Indi antes do Coachella Weekend 1 … mas o dono da loja nos diz que Justin era uma pessoa completamente diferente quando ele entrou pela porta.

Disseram -nos que Justin foi gentil, amigável e doce depois do bom discurso nos paparazzi … e ele estava calmo dentro da loja.

Justin é um regular no local – o que pode explicar por que os paps estavam esperando por ele lá – e o proprietário nos diz que Justin se sente seguro e em casa na loja.

Como relatamos … Justin chamou fotógrafos Por tentar ganhar dinheiro com ele, acusando -os de apenas se importar com dinheiro e não pessoas, antes de ir ao café.

O dono da loja nos diz que Justin não quer ser de ambos os fotógrafos lá e ambos estão irritados com os paparazzi … mas não tem problema em não tirar fotos com fotos com pessoas lá dentro e gosta de dizer aos trabalhadores que ele os ama.