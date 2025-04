Justin Bieber Rift com Scooter Braun e Pastor Controlador levou a Drew House Demis

Fontes conectadas a Justin Tell TMZ … Justin sentiu que Drew House não era mais ele e ele quererem se distanciar do ex-gerente Scooter Braun Que estava muito envolvido na empresa. A decisão não aconteceu da noite para o dia … somos informados de que houve uma briga na Drew House … o resultado de algumas divergências entre o conselho de administração.

Justin, scooter, co-foupa de Drew House Ryan bomPastor da igreja Judah Smith E representante de música David Bolno Estavam todos no quadro … mas com fontes de Justin fontes dizem que os problemas começaram em 2023, quando Bolno foi mencionado em notícias como uma pessoa de interesse no assassinato de aspirantes a cantor Laura LozanoPara.