Justin Bieber vibra para possuir música nas noites de sexta -feira no deserto, é um vídeo

Justin Bieber Revelando o que a música o faz gostar … suas próprias coisas-porque ele estava vibrando para algumas de suas faixas conhecidas em um evento apenas para convidados perto do Coachella na noite de sexta-feira.

Como dissemos … o cantor e compositor participou de sexta-feira à noite no deserto-uma festa particular em Thermal, Califórnia, não muito longe de onde o Coachella acontece.

Enquanto nos disseram que ele se apresentou no evento, agora obtivemos o vídeo de Bieber no show … e, embora não pareça ser uma performance total, JB está claramente ouvindo uma das suas próprias faixas, balançando a cabeça, você quer dizer? “

JB também gostou de “Maria’s I’m Bêbado” – sua colaboração com Travis Scott dando Young Thug – assim como Scott, “Eu sei?”

Icymi … Bieber, sua esposa Hailey Pendência, Megan Ti Stallion Pendência, Ty Dollar $ ign Pendência, Don Toliver Pendência, Shaboooozey Pendência, Chase B. E muitas outras estrelas participaram do evento – organizado pelo Tao Group Hospitality, Revolve and Palm Tree Club.

É uma das muitas viagens que Bieber fez ao deserto este mês … porque ele está andando em torno do Coachella – jogando um evento particular Na área de durante o primeiro fim de semana do Coachella.