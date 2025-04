Justin Bieber Won Be Bouts Out of LA, diz que o City precisa de sua influência

Justin admite que ficou emaranhado nas vibrações transacionais de Hollywood e, como o homem adulto com uma esposa e um filho, ele não quer nada disso. Ainda assim, ele está se apegando a ser uma voz para o amor e a igualdade, opte por ficar submerso no caos para ajudar a mudar a cultura.

Aquelas vibrações de “amor e igualdade” não estavam exatamente irradiando JB Lelf – entre as suas Corridas com fotógrafos e uma série de Postagens emocionais e mal -humoradas Está claro que o cara está passando por isso.

Sem sombra para a energia do leão, mas talvez o que JB realmente precisa É uma ruptura da loucura. Ouvimos as árvores, lagos e zero papa de New Hampshire …