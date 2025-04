Justin e Hailey Bieber Twin em roupas pretas para LA Date

Justin dando Hailey Bieber Estão provando que eles ainda têm um gostoso gostoso um para o outro … indo para um encontro em Los Angeles no sábado, roupas combinando e tudo.

O casal colocou é uma frente unida enquanto entravam no restaurante os braços de braços … não suando com a conversa inevitável sobre o estado do relacionamento deles.



JB e Hailey se enroscaram nos conjuntos pretos para o seu passeio … com o cantor “gostoso”, balançando um moletom de grande porte e calças de moletom de Balenciaga combinadas com um gorro rosa e Hailey em calças pretas de baixo arroz e um tanque cortado. Ela combinou seu visual casual com um boné de beisebol preto com “Rendezvous”, escrito na frente em letras vermelhas e uma bolsa de tamanho grande.

Curiosamente … Justin também estava gravado em vídeo entrando no restaurante do estacionamento sozinho. Ele está focado a laser, está entrando, provavelmente querendo manter um perfil discreto.

O fundador da Rhode Beauty e sua metade melhor foram lançados um pouco neste fim de semana – eles também foram vistos pegando um doce em uma cremey de cremes de pedra fria em Los Angeles na sexta -feira.

O filho deles, Jacknão apareceu com seus pais famosos, embora o popstar tenha postado uma foto adorável de Eles se aconchegam No grama no sábado.

Claro … é impossível ignorar a recente especulação sobre o casamento deles – especialmente depois Hailey parecia deixar de seguir Justin No Instagram, há apenas uma semana.

Fontes dizem ao TMZ que tudo foi uma falha técnica causada por Justin desativando brevemente as contas de ensino superior.



Justin anteriormente tinha que Abordar rumores de que ele deixou de seguir sua esposa … Reivindicando em janeiro Somone invadiu sua conta e clicou no botão “deixar de seguir”.



