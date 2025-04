Justin Gaethje pronto para a luta pelo título de junho contra o Islã Makhachev se o UFC ligar

Justin Gaethje espera que o UFC chame seu nome para desafiar o Islã Makhachev pelo título leve – e está pronto, mesmo que a luta esteja a dois meses de distância.

O próximo passo de Makhachev continua sendo um mistério, especialmente porque o campeão de penas Ilia Topuria deve desocupar seu título neste sábado, quando o evento principal do UFC 314 entre Alexander Volkanovski e Diego Lopes começa por uma corrida na Lightweight. Outra possibilidade é Makhachev subir para 170 para desafiar um segundo cinturão, especialmente se Jack Della Maddalena se tornar campeão dos médios no UFC 315 no próximo mês.

Uma coisa é certa: se Makhachev lutar no UFC 317-o cartão pay-per-view da semana de luta da promoção-e coloca o título leve na linha, a mão de Gaethje é levantada o mais alto possível.

“Estou pronto para lutar, estou pronto para lutar em junho”, disse Gaethje ao Schmo. “Eu não sei, acho que Makhachev disse que quer lutar em junho. Espero receber essa ligação mais cedo ou mais tarde para que eu possa … estou obviamente trabalhando, mas foi um passeio louco. Não estou no início da jornada. É no final.

“Estou 4-1 nas minhas últimas cinco lutas, apenas perdendo para Max Holloway. [Charles] Oliveira, que já perdeu [to Makhachev]. [Arman] Tsarukyan realmente fodiu. Eu não acho que eles vão dar a ele e depois Topuria. Eu posso vê -los dando a Topuria, então veremos o que eles fazem. ”

Gaethje ganhou recentemente uma vitória de decisão contra Rafael Fiziev em uma revanche de curto prazo no UFC 313 há um mês. “The Hight” recuou de uma derrota por nocaute para destaques para Holloway no UFC 300 11 meses antes, mas com o estado selvagem da divisão de 155 libras, Gaethje se encontra na discussão do título mais uma vez.

Se Makhachev permanecer em 155 e não desocupar para uma mudança para o peso médio, Gaethje sente que tem um caso forte – junto com outros dois – para obter o próximo tiro.

“Um desses três nomes tem que lutar pelo cinto: eu, Oliveira ou Topuria”, disse Gaethje. “Então, espero que eles chamem meu nome, puxem meu número, puxem meu cartão. Fora disso, eu nem pensei nisso.”