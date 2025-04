K-pop Band of Life pede desculpas pelo vídeo ‘culturalmente insensível’

O grupo K-pop Kiss of Life está se desculpando por toda a angústia um vídeo recente que eles postaram causados ​​… alegando que eles não estavam tentando ser dançando brancos racistas para 50 Cent “S” In Da Club “.

A banda – que possui quase 300 mil fãs é X – compartilhou um pedido de desculpas manuscrito no sábado, admitindo que erraram publicando o recente clipe de aniversário.

Reproduza o conteúdo do vídeo

ICYMI … Os quatro membros de banda compartilharam um clipe onde dançaram na faixa de 2003 – enquanto usavam seus chapéus tortos e grandes correntes de ouro em volta do pescoço.

As mulheres dizem que queriam mostrar o quanto amam o hip hop … mas “acabaram levando o conceito Toa Farm” no vídeo. Eles vão no “conteúdo era culturalmente insensível” e prometem fazer melhor avançar.