Kanye West, Bianca Centor parece que eles de volta depois do jantar

Kanye West dando Bianca Centor São oficiais de mídia social novamente … porque ele acabou de postar uma foto com ela online depois de uma data íntima no exterior.

Ye e Bianca parecem e soam como se estejam dando outra vez ao casamento … com base no seu post de mídia social e em uma nova informação que estamos aprendendo sobre seu recente passeio na Espanha.

Kanye e Bianca ROIDE ROIDE FRONTAS NOITE SEXTA -FEIRA quando vistos em um restaurante de fusão indoor indiano em Mallorca, e as pessoas que trabalham lá nos dizem que as sementes de pares “agradáveis ​​e felizes quebram pão.

A data do jantar caiu na fusão Inden Fusion d’Or e as pessoas que foram dizem dizer que dizem que não havia tensão entre Kanye e Bianca, e os dois estavam atrasando e sorrindo durante a refeição.

Reproduza o conteúdo do vídeo

Somos instruídos a jantar em particular … com os guardas de segurança de Kanye tomarem 10 minutos antes de sua chegada para solicitar uma sala VIP privada. O restaurante não tinha uma seção particular, mas eles encurralavam uma área, Bianca e uma terceira roda.