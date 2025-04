Kanye West diz que Taylor Swift é por que não tem permissão para se apresentar no Super Bowl

Em relação à sua segunda razão … lembre -se, em 2005, durante um teleton para ajudar as vítimas da Louisiana do furacão Katrina, ele recebeu seu comentário no mato ao vivo na câmera ao lado de um suness Mike Myers Para.

No Post X de Kanye, ele tentou se explicar ainda mais, dizendo que todas as coisas que ele listou são as leituras que ele foi bloqueado no estágio do intervalo do Super Bowl … porque ele aparentemente é Ahdaretly “Aheead of My Time”.