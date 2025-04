Katy, Gayle, Lauren & Co Weightless in Space, é um vídeo, é Blue Origin Voyage

Reproduza o conteúdo do vídeo

Se você pensou que as mulheres na missão da Blue Origin estavam agarradas aos seus assentos em pânico – não! Eles estavam acima da lua, quase … e tendo uma explosão absoluta o tempo todo.

Katy Perry Aumentou o máximo, piscando a câmera a bordo, alimentando uma margarida em homenagem ao heror de sua filha, e revelando casualmente seu conjunto de ‘vidas’ Gayle King dando Lauren Sánchez Olhando para a Terra como o esquadrão de garotas Ultimate no espaço.

A vibração de gravidade zero foi importante, com o cientista da tripulação da NASA Rocket Aisha BoweAtivista de direitos civis Amanda Nguyene produtor de cinema Kianne Flynn – Refletir no estilo total por seus 12 minutos de maravilha sem peso.