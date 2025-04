Kelvin Gastelum vs. Joe Pyfer remarcado para o UFC 316

Kelvin Gastelum e Joe Pyfer não conseguiram lutar no UFC México. Agora, os pesos médios tentam tudo de novo com o confronto remarcado para o UFC 316 no Prudential Center em Newark, NJ, em 7 de junho.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram as notícias para o MMA Fighting na segunda -feira depois que o técnico do Pyfer, John Marquez, revelou o novo encontro em MMA hoje.

O confronto foi descartado anteriormente apenas algumas horas antes do evento de 29 de março, com Pyfer adoecendo e incapaz de competir naquela noite. Pyfer mais tarde desencadeou um discurso voltado para o México enquanto prometei nunca mais lutar lá depois de ficar doente e ele eliminou sua partida contra Gastelum.

“Não me importo se for ofensivo para você, nunca mais voltarei a esse país”, disse Pyfer em suas histórias no Instagram. “Fiz tudo certo: dormi em uma barraca, fiz todo esse trabalho para ficar doente.

“Algumas pessoas estão dizendo que não era a comida, que tive doença de altitude. Não estou afastando os cientistas de elevação geográfica, mas me disseram que, desde que me aclimatei – o que eu fiz por dois meses, não dormi.

Pyfer não terá que voltar ao México; Em vez disso, ele desfrutará de Nova Jersey como parte do retorno do UFC à costa leste em junho.

O próximo cartão de luta do UFC 316 é encabeçado pelo campeão de peso de gaiola masculino Merab Dvalishvili, que o correu de volta com Sean O’Malley, enquanto Julianna Peña coloca seu título de peso galo de mulheres contra Kayla Harrison no evento de Co-Main.