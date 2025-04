Kenlen Vieira vs. Macy Chiasson remarcada para o UFC Vegas

Uma batalha dos principais pesos -pesos do UFC foi remarcada.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram para o MMA Fighting que um confronto entre Ketlen Vieira e Macy Chiasson está agora programado para ocorrer no UFC Vegas 106 em 31 de maio no UFC Apex.

Vieira e Chiasson estavam inicialmente programados para competir no UFC Seattle em fevereiro, mas uma lesão forçou Chiasson a sair da luta.

Vieira, 33 anos, procura se recuperar de uma perda de decisão competitiva para o próximo Challenger Kayla Harrison no UFC 307 em outubro. Antes disso, o peso-de-ranking nº 4 do MMA Fighting Global Rankings conquistou três dos quatro, incluindo vitórias de decisão sobre o ex-campeão Holly Holm e Miesha Tate.

Chiasson terminou seus últimos dois oponentes e fez a mão levantada em três de suas últimas quatro partidas. O lutador nº 5 do ranking no ranking global de MMA Fighting parou de Pannie Kianzad e o ex-título da Challenger Mayra Bueno Silva durante uma bem-sucedida campanha de 2024.

O UFC Vegas 106 é encabeçado por uma luta de peso mosca entre Erin Blanchfield e Maycee Barber.

Guilherme Cruz contributed to this report.