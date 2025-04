Kennedy Nzechukwu fora do UFC Vegas 105, Martin Buday recebe novo oponente

Kennedy Nzechukwu está fora de sua luta contra Martin Buday neste fim de semana.

Neste sábado, Nzechukwu deveria enfrentar Buday em uma luta principal no UFC Vegas 105, no entanto, na quinta -feira, o UFC anunciou que Nzechukwu foi removido da luta. Em vez disso, Buday agora enfrenta o invicto Uran Satybaldiev em uma luta pesada. Nenhuma razão foi dada para a remoção de Nchechukwu do cartão.

Satybaldiev é atualmente o campeão dos pesos pesados ​​da LFA. Ele ganhou um título provisório em 2024 com uma parada da quarta rodada de Bruno Assis e, em seguida, conquistou o título indiscutível há apenas um mês, enviando Leon Soares com um Kimura na terceira rodada para se mudar para 9-0 em sua carreira profissional.

Buday ingressou no UFC em 2021 fora do Série de Contender e tem sido muito bem-sucedido, acumulando um recorde geral de 5-1 na promoção. Mais recentemente, Buday venceu uma decisão dividida sobre o ex -campeão dos pesos pesados ​​Andrei Arlovski no UFC 303, no que seria a luta final da carreira do UFC de Arlovski.