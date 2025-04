Khalil Rountree Jr. lança a primeira declaração depois que a luta de Jamahal Hill arranhou do evento principal do UFC Kansas City

Khalil Rountree Jr. não estará mais competindo no evento principal do UFC Kansas City contra Jamahal Hill, e agora ele forneceu algum contexto para a mudança em sua primeira declaração.

“Então [I had a phone call] com o UFC, e parece que Jamahal Hill está ferido, não capaz de lutar em Kansas City em [April 26]”Rountree disse em seu canal no YouTube.” Parece que estou fora de uma briga, e isso será adiado – não sei quando, mas parece que esse é o caso até agora. “

O UFC anunciou na terça -feira que o novo headliner do retorno da promoção a Kansas City é uma partida de peso médio entre Ian Machado Garry e Carlos Prates.

No que diz respeito à lesão real em Hill, Rountree – atualmente o número 7 no peso pesado leve no MMA Fighting Global Rankings – não recebeu detalhes.

“Não tenho idéia de qual é o problema, tudo o que sei é que o UFC me disse que ele teve que sair devido a uma lesão”, disse Rountree. “Geralmente eles não dão muitos detalhes sobre o que é a lesão, ou o que quer, mas eles me disseram que era uma lesão e que ele precisava de mais tempo para se recuperar dessa lesão, e é por isso que eles adiarão a luta.

“Então, espero que permaneça que fiquemos combinados, apenas em uma data posterior.”

Hill estava procurando sua segunda luta de 2025, enquanto competia no UFC 311 em janeiro, sofrendo uma derrota na terceira rodada para Jiri Prochazka-a segunda derrota consecutiva do ex-campeão.

Rountree e Hill foram comparados ao UFC 303 em junho passado, antes de Rountree ser forçado a sair após uma suspensão de dois meses depois de tomar um suplemento proibido. “The War Horse” passou a enfrentar Alex Pereira pelo título de peso pesado leve no UFC 307 em outubro passado, onde foi parado na quarta rodada de uma batalha animada.

A notícia também serve como possível decepção em termos de metas de longo prazo de Rountree em 2025, pois ele pretendia lutar três vezes este ano. Enquanto isso ainda pode acontecer, Rountree espera que sua luta com Hill possa ser remarcada rapidamente.

“Eu realmente quero que essa luta aconteça”, disse Rountree. “Eu acho que é uma ótima partida para mim e essa é a luta que eu quero. Então, espero que essa lesão se cure rapidamente, porque eu quero manter o foco em combater Jamahal.”