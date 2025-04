Khloe Kardashian bate a boneca sexual ‘assustadora’ de Lamar Odom, semelhante a ela

Reproduza o conteúdo do vídeo

Khloe Kardashian Dentro de nada sexy sobre Lamar Odom A boneca sexual – no propositalmente feita para se parecer com ela – e está criticando -a como “assustadora” e “estranha”.

O bom fundador americano dispensou o voluptor de seu ex-marido, fabricado com a fábrica no final da 6ª temporada de “The Kardashians” de Hulo … e não picou nenhuma palavra como Sho descreveu o quão errada toda a situação se sentia.

Expressando seu desgosto em um confessionário, Shi desabafou … “‘estou supondo ser lisonjeado por isso? … essa é a escolha de quão diferentes somos e quanto nos separamos e é assustador e é o ar que não estou me interessando por isso.

Reproduza o conteúdo do vídeo

Lembre -se … nós compartilhamos o Detalhes sobre a ex -boneca sexual da ex -estrela da NBA Em novembro. Ele comprou o brinquedo sexual por um preço com desconto após a turnê RealDollA instalação de Las Vegas e baseou-a em sua ex-esposa.