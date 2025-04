KILMAR ABREGO GARCIA: O senador de Maryland, Chris Van Hollen, viaja para El Salvador em Push for Man’s Return

CNN

O senador dos EUA, Chris Van Hollen, disse a repórteres em El Salvador na quarta-feira que não conseguiu visitar Kilmar Armando Abrego Garcia na mega prisão de segurança máxima, onde está sendo mantido.

Em vez disso, o democrata anunciou que se encontrou com o vice -presidente de Salvadorenho e prometeu “continuar pressionando” as respostas e a libertação do homem.

“Haverá mais membros do Congresso”, disse Van Hollen em uma disponibilidade emocional da mídia. “Este é um momento insustentável e injusto, para que não possa continuar.”

A deportação de março de Abrego Garcia, um residente nacional de Salvadorenhas e Maryland, tornou -se um ponto de inflamação na luta pelo impulso de deportação da linha dura do governo Trump. O governo admitiu nos documentos judiciais que havia deportado erroneamente o pai de três filhos para El Salvador no mês passado, como parte de seus recentes vôos de deportação para a nação da América Central, que agora estão no centro de uma batalha legal.

Van Hollen disse que pediu especificamente ao vice -presidente de Salvadorenho Felix Ulloa se ele pudesse se encontrar com Abrego Garcia ou pelo menos falar com ele por telefone ou por meio de videoconferência. Novamente, Van Hollen disse que o pedido foi negado.

Pressionou se ele tinha preocupações com a saúde do homem, Van Hollen disse: “Não sei sobre o estado de saúde dele, e é por isso que queria me encontrar diretamente com ele”.

A viagem do senador sacou rapidamente a ira da Casa Branca.

O diretor de comunicações Steven Cheung chamou Van Hollen de “uma desgraça completa” e o Escritório de Comunicações acusou o senador em uma declaração de falta de preocupação em relação aos crimes que dizem ter sido cometida por imigrantes indocumentados contra seus constituintes. O Abrego Garcia não foi acusado de nenhum crime nos Estados Unidos, segundo seus advogados.

Embora Abrego Garcia não estivesse legalmente nos EUA antes de sua deportação, uma ordem judicial de 2019 disse que não poderia ser devolvido a El Salvador e o governo Trump admitiu em documentos judiciais que ele foi deportado lá devido a um erro clerical.

Nos últimos dias, no entanto, os funcionários do governo Trump negaram que ele foi deportado erroneamente. As autoridades americanas alegaram que ele é membro da gangue MS-13, que o governo designou como uma organização terrorista estrangeira-uma reivindicação de sua disputa de advogados e pelo menos um juiz federal manifestou ceticismo.

A reunião de quarta-feira, disse Van Hollen, começou com um “ponto de acordo” de que os países deveriam trabalhar juntos para “reprimir” gangues como o MS-13. No entanto, ele disse que o caso de Abrego Garcia “não tem a ver com o MS-13”.

Apesar de uma decisão da Suprema Corte de que os EUA devem “facilitar” o retorno de Abrego Garcia, as autoridades da Casa Branca argumentaram que depende de El Salvador, se o fazia. O governo Trump e o presidente Salvadorenho Nayib Bukele deixaram claro durante uma reunião do Salão Oval no início desta semana que o homem de Maryland não seria devolvido aos EUA.

Bukele disse durante a reunião que, embora tenha o poder de liberar Abrego Garcia, ele não estava disposto a fazê -lo.

Funcionários da reunião do escritório oval, incluindo o presidente Donald Trump, não fizeram nenhum esforço para pedir sua cooperação no assunto.

Van Hollen disse na quarta -feira que o vice -presidente salvadorenho ecoou os comentários feitos por Bukele na Casa Branca que El Salvador “não pode contrabandear” Abrego Garcia para os EUA.

“Eu disse que não estou pedindo para ele contrabandear o Sr. Abrego Garcia para os Estados Unidos, estou simplesmente pedindo que ele abra a porta de Cecot e deixou esse homem inocente sair”, disse o senador.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.

Elise Hammond, Devan Cole e Emily Condon, da CNN, contribuíram para este relatório.