Kilmar Armando Abrego Garcia: o governo Trump admite que o pai de Maryland de El Salvador foi deportado e enviado para a mega prisão

O governo Trump concedeu em um tribunal que deportou erroneamente um pai de Maryland para El Salvador “por causa de um erro administrativo” e argumentou que não poderia devolvê -lo porque agora está sob custódia salvadora.

O documento decorre de uma ação judicial sobre a remoção de Kilmar Armando Abrego Garcia, um cidadão salvadorenho que em 2019 recebeu o status protegido por um juiz de imigração, proibindo o governo federal de enviá -lo a El Salvador.

O arquivamento, relatado pela primeira vez pelo Atlântico, parece marcar a primeira vez que o governo admitiu um erro relacionado aos seus recentes vôos de deportação para El Salvador, que agora estão no centro de uma batalha legal.

“Em 15 de março, embora o gelo estivesse ciente de sua proteção contra a remoção para El Salvador, Abrego Garcia foi removido para El Salvador por causa de um erro administrativo”, afirma o registro do governo Trump.

Abrego Garcia, que advogados dizem que a violência de gangues fugiu em El Salvador há mais de uma década, foi identificada por sua esposa em uma foto de detidos que entram no ingestão no notório mega-prisão de El Salvador.

Antes de sua remoção, ele havia sido preso por imigração e fiscalização aduaneira em meados de março “devido ao seu papel de destaque no MS-13”, de acordo com uma declaração judicial de um alto funcionário do gelo. Seus advogados dizem que ele não é membro nem tem vínculos com a gangue MS-13.

“O Abrego-Garcia não estava no manifesto inicial do vôo do Título 8 a ser removido para El Salvador”, disse Robert Cerna, diretor de escritório de campo de gelo em exercício, em sua declaração, referindo-se à lei federal de imigração. “Em vez disso, ele era uma alternativa. Quando outros foram removidos do voo por vários motivos, ele subiu a lista e foi atribuído ao voo. O manifesto não indicou que o Abrego-Garcia não deveria ser removido”.

“Por meio de erros administrativos, o Abrego-Garcia foi removido dos Estados Unidos para El Salvador. Essa foi uma supervisão e a remoção foi realizada de boa fé, com base na existência de uma ordem final de remoção e pretendimento de Abergo-Garcia no MS-13”, diz a declaração.

O governo argumentou que não pode trazer de volta o Abrego Garcia porque ele está sob custódia salvadora e derrubou preocupações de que ele provavelmente seja torturado ou morto em Cecot.