Kirill Dmitriev: O principal negociador russo diz que as empresas dos EUA seriam bem -vindas na Rússia se as sanções fossem levantadas

O principal negociador da Rússia, Kirill Dmitriev, disse na quinta -feira que não levantou o alívio das sanções em suas reuniões com o governo Trump em Washington, DC, mas ele disse que as medidas punitivas podem ser levantadas para permitir mais negócios dos EUA com a Rússia.

“Nesse ponto, não estamos pedindo nenhum alívio de sanção. Estamos apenas discutindo que, se os Estados Unidos querem ter mais negócios com a Rússia … então é claro que nós pode fazê -lo”, disse Dmitriev a Phil Mattingly, da CNN, “The Lead”.

Os Estados Unidos, juntamente com seus aliados europeus, impuseram dezenas de sanções a Moscou por sua guerra contra a Ucrânia. O próprio Dmitriev está sob a sanção dos EUA. Os líderes europeus ficaram claro que acreditam agora não é a hora de diminuir a pressão sobre a Rússia, levantando sanções.

Dmitriev, um consultor próximo do presidente russo Vladimir Putin, se conheceu na quarta -feira com o enviado dos EUA, Steve Witkoff. Witkoff já se encontrou com Putin duas vezes em Moscou.

Não está claro com quem mais Dmitriev se encontrou na capital dos EUA. Uma fonte familiar disse Mais reuniões entre os EUA e a Rússia são esperadas, mas não está claro onde ou quando elas ocorrerão.

Em uma entrevista separada à Tass Russian State Media, Dmitriev disse que o governo Trump “entende as preocupações da Rússia”.

“Um dos principais tópicos é a restauração das relações russas-americanas, o diálogo que foi interrompido e interrompido sob o governo Joe Biden”, disse Dmitriev após sua reunião em filmagens divulgadas pela TASS.

Em sua entrevista à CNN, Dmitriev disse que já houve progresso. Ele apontou para um acordo intermediário da Casa Branca para não atingir a infraestrutura de energia. A Rússia continuou sua enxurrada de ataques de mísseis contra a Ucrânia desde o seu suposto acordo com o acordo. Moscou também implementou uma série de pré-condições-incluindo alívio das sanções-para concordar com um cessar-fogo apoiado pelos EUA no Mar Negro.

“Acho que há um entendimento de como podemos passar para finalizar o acordo. E tem havido muita discussão nesse campo, muitas diferenças ainda permanecem, mas acho que há vários passes para tentar abordar todos esses problemas e apenas uma solução diplomática pode ser possível”, disse Dmitriev à CNN na quinta -feira.

Dmitriev emergiu como uma figura -chave nas negociações para encerrar a guerra na Ucrânia. Ele viajou com as principais autoridades russas para Riyadh na Arábia Saudita em fevereiro para começar a discutir um acordo para o conflito, iniciado pela Rússia em 2022. Ele também trabalhou com Witkoff para libertar o professor americano Marc Fogel da Rússia, que o governo Trump recebeu como um gesto de boa vontade.

Dmitriev na quinta -feira que o lançamento do Fogel “foi um exemplo muito importante de como podemos confiar e como podemos ter soluções positivas”.

O presidente dos EUA, Donald Trump, reconheceu na quinta -feira a visita de Dmitriev e mais uma vez pediu o fim da guerra na Ucrânia o mais rápido possível.

“Estamos liderando o desejo de fazê -lo. A Europa não conseguiu lidar com o presidente Putin, mas acho que terei sucesso”, disse Trump em comentários à imprensa.

O presidente dos EUA teve no início desta semana, expressou frustração com seu colega russo.

Dmitriev foi sancionado pelo governo Biden – assim como Putin – sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. O Departamento do Tesouro escreveu em 2022 que “Putin e seu círculo interno de companheiros confiam há muito tempo com RDIF e Dmitriev para arrecadar fundos no exterior, inclusive nos Estados Unidos”.

Essas sanções foram temporariamente levantadas para permitir que o Departamento de Estado concedesse a Dmitriev um visto para chegar aos EUA.

Kylie Atwood da CNN, Mariya Knight e Max Saltman contribuiu para este relatório.