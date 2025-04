Kirill Dmitriev: O que a viagem de um enviado do Kremlin a Washington diz sobre a política da Rússia-Ucrânia de Trump

CNN

–



A Casa Branca está mostrando suas verdadeiras cores na Ucrânia.

Enquanto imponha tarifas comerciais mordidas a 185 países nesta semana, o governo Trump levantou silenciosamente as sanções de viagens a um dos conselheiros mais próximos de Vladimir Putin para que ele pudesse ir a Washington para negociações.

Kirill Dmitriev é o homem do dinheiro do presidente russo como chefe do fundo soberano do país. Ele estava fazendo a primeira visita de um funcionário russo à capital dos EUA desde a invasão da Ucrânia por Putin há três anos.

Este foi o último sinal de que o presidente Donald Trump sonha com um novo relacionamento comercial dos EUA com a Rússia – mesmo quando ele lança uma guerra comercial contra as economias mais ricas e diversas dos aliados dos EUA.

Mas a visita não foi a única posição sobre a posição de Trump nesta semana.

O presidente também entrou em Zelensky, acusando-o de sabotar o mais recente rascunho de um acordo atrasado que daria aos EUA acesso aos minerais de terras raras da Ucrânia. Este é um “acordo” com o qual nenhum presidente ucraniano jamais concordou. Sua nova iteração daria aos EUA o poder de veto sobre um novo conselho que decidiria como os ativos são explorados. Ele também afirma que a Ucrânia não se beneficiaria de nenhuma receita até que nós recupere toda a sua assistência ao esforço de guerra – uma figura que Trump – inflando muito a verdade – diz estar ao norte de US $ 350 bilhões.

Essas condições draconianas mostram uma tentativa de saquear os recursos da Ucrânia e forçar a vítima violada da guerra a pagar uma forma de reparação a terceiros – os Estados Unidos.

Trump insiste que tudo o que ele quer é terminar o assassinato na Ucrânia – um objetivo louvável. Mas em mais um sinal de suas prioridades, as autoridades disseram à CNN na quinta -feira que o secretário de Defesa Pete Hegseth não deve aparecer na reunião da próxima semana do grupo de contato com defesa da Ucrânia em Bruxelas. Os EUA entregaram o controle das reuniões mensais ao Reino Unido recentemente, e essa pode ser a primeira vez em três anos que um alto funcionário do Pentágono não está presente.

Tudo isso está se desenrolando quando a tentativa de Trump de acabar com a guerra – que ele insistiu que poderia fazer em 24 horas – está fundindo. Dois supostos avanços apresentados pela Casa Branca, uma parada para os ataques a instalações de energia e um cessar -fogo marítimo no Mar Negro, são paralisados. E as novas demandas da Rússia de recuperar o acesso a bancos e comércio internacionais precisariam de adesão dos aliados céticos da América na Europa.

Mas nós concessões continuamos chegando. O levantamento temporário do status de pária de Dmitriev é apenas o mais recente.

O especialista em Kremlin disse a Phil Mattingly da CNN que a equipe Trump já havia projetado a primeira desacalação da guerra e elogiou Steve Witkoff, o enviado dos EUA que expressa os pontos de discussão de Putin desde que conheceu o líder russo.

“Com o governo Trump, agora estamos no campo de pensar sobre o que é possível”, disse Dmitriev.

A mídia americana ficou empolgada no fim de semana passado, quando Trump ofereceu raras críticas a Putin, dizendo à NBC que ele estava “chateado” que ele questionou a legitimidade de Zelensky. Menos aviso foi tomado quando Trump suavizou ressentimentos enquanto contou a repórteres na Força Aérea que ele acreditava que Putin queria paz. “Eu não acho que ele vai apoiar sua palavra”, disse ele, acrescentando: “Eu o conheço há muito tempo”.

Mas está se tornando óbvio que Trump não conhece Putin tão bem quanto ele pensa. A diplomacia de administração frenética e fútil na Ucrânia deixou claro que o líder russo está fazendo o que Moscou sempre faz, conversando e lutando ao mesmo tempo e arrastando o processo de paz, como é, para promover a posição da Rússia no campo de batalha.

“Para que uma guerra termine, pelo menos uma das partes deve mudar seus objetivos de guerra”, disse Hein Goemans, professor de ciência política da Universidade de Rochester e especialista em conflitos em estágio final. “A Rússia realmente não mudou seus objetivos de guerra”, disse Goemans, após uma reavaliação inicial quando seu Blitzkrieg não conseguiu tomar Kiev e derrubar Zelensky.

Então, como agora, Putin quer bloquear o controle de regiões do leste capturadas, esmagar as aspirações da Ucrânia de assimilar com o Ocidente e expulsar Zelensky e instalar um líder pró-Moscow. Os avisos de Putin de que as “causas radiculares” da guerra devem ser abordadas também é código para uma retração da OTAN na Europa Oriental.

As percepções de que Putin não quer terminar a guerra tão cedo foram reforçadas nesta semana, quando ele ligou para outros 160.000 homens. E o principal comandante dos militares dos EUA na Europa, general Christopher Cavoli, chamou a Rússia de “ameaça crônica” e “ameaça crescente, que está disposta a usar a força militar para alcançar seus objetivos geopolíticos”.

A interpretação mais caridosa da posição da Casa Branca é que ela ainda não girou sobre essas dinâmicas vitais nas negociações de paz. Um mais escuro é que ele realmente não se importa e quer abraçar Putin de qualquer maneira.