Kristen Stewart e noiva Dylan Meyer se casam

Fontes familiarizadas com a situação dizem TMZ … KS e sua noiva Dylan Meyer Disse “eu faço” durante uma cerimônia íntima em sua casa em Angeles no domingo.

Somos informados Ashley Benson E seu marido Brandon Davis Estavam entre os convidados do casamento.

Nós lutamos para os representantes do casal para comentar … até agora, nenhuma palavra de volta.

Eles ficaram envolvidos em 2021, com Kristen revelando Howard Stern Foi Dylan quem fez a pergunta.

No ano passado, Kristen disse Rolling Stone Eles estão falando sobre ter filhos – então, com as coisas ficando mais sérias, era apenas uma questão de tempo antes de descer o corredor e tornar a coisa toda oficial!