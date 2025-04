KSW 105 Blog ao vivo: Eddie Hall vs. Mariusz Pudzianowski

Este é o blog ao vivo do KSW 105 para Eddie Hall vs. Mariusz Pudzianowski, a “luta mais forte do mundo”, sábado na Prezero Arena, em Gliwice, na Polônia.

O 2017 Homem mais forte do mundo Campeão, Hall também é a primeira pessoa na história a levantar 500 kg. Hall se aposentou de Strongman em 2018 e desde que se mudou para vários outros empreendimentos, incluindo esportes de combate. Em 2022, companheiro de caixa de salão Homem mais forte do mundo Campeão Hafthor Bjornsson, perdendo uma decisão unânime. Então, no ano passado, Hall fez sua estréia no MMA, enfrentando dois oponentes ao mesmo tempo e apresentando um dos destaques mais insanos de 2024. Essa luta levou as coisas a essa batalha com Pudzianowski na “luta mais forte do mundo”.

Amplamente considerado como um dos maiores homens fortes de todos os tempos, Pudzianowski é cinco vezes Homem mais forte do mundo Champion, juntamente com vários outros elogios em Strongman. Pudzianowski girou seu foco atlético no MMA em 2009, e enquanto alguns esperavam que seu empreendimento no esporte fosse de curta duração, Pudzianowski é o rosto de KSW há quase 15 anos, com 26 crises na promoção. Isso dá a Pudzianowski uma vantagem de experiência decidida contra Hall no sábado.

Confira o blog ao vivo para Eddie Hall vs. Mariusz Pudzianowski abaixo.

