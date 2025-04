Kyle Richards, Teddi Mellencamp em confronto com a mulher, é um vídeo

Reproduza o conteúdo do vídeo

Kyle Richards dando Teddi Mellencamp O pacífico passeio de calçada de zero para 60, onde eles se encontraram em um confronto tenso com outro.

É um vídeo – Kyle confronta que essa mulher em Encino é uma quarta -feira depois de a interpretar agressivamente em direção a seus cães. Mas a mulher perde bem rapidamente, arrancando seu lenço, jogando-o no chão como se fosse a hora de ir e indo direto para Kyle, pronto para derrubar.

É difícil dizer se a mulher estava definitivamente planejando se tornar física ou apenas se aproximar de algumas palavras de luta, mas ela estava definitivamente vindo para Kyle. Felizmente, Teddi era tão legal quanto um pepino, parado no meio e impedindo -a de se aproximar de seu amigo.

Reproduza o conteúdo do vídeo

O tempo todo, Kyle conseguiu sua estratégia de defesa no ponto – câmera fora, filmando a coisa toda, caso a mulher tente girar uma história diferente ou piorar, faz Ficar físico.

Os arrastos do impasse é por alguns minutos, com Kyle tropeçando para se afastar ficar atrás de Teddi de todos os ângulos, enquanto a mulher continua atirando para ela.

Ele deixou a cena – as pessoas parando para assistir, um guarda de segurança se aparece … e a mulher ardente continua, dando a todos um porra. Depois de um tempo, ela finalmente se aproxima nas proximidades.

A mulher não identificada atravessa a rua com seus Poches a reboque … como membro do Gaggle of Gals de Kyle grita atrás dela. Apenas mais um dia em LA!