Kylian Mbappé: “Não imagino um Madrid do Real sem Vinícius”

O atacante francês Kylian Mbappé Ele reconheceu que assinou por ele Real Madridentre outras razões, para brincar com Vinícius Júnior E ele apontou que não imagina o clube branco sem o brasileiro.

“O relacionamento é muito bom, as pessoas são normais para elas falarem sobre nós, dois jogadores famosos que fazem a diferença, mas eu vim com a idéia de brincar com Vinícius. Eu não imagino um Real Madrid sem Vini“Ele disse.

“Tocamos bem, pode ser melhor. As pessoas esperam mais de nós e é normal. Estamos bem juntos e é a parte mais importante da temporada. Tentamos ajudar Madri a ganhar o máximo que podemos”, acrescentou ele em uma entrevista com La Sexta.

Kylian Mbappé Ele se lembrou dos anos que foram necessários para fechar sua assinatura para ele Real Madridagradecido ao presidente Florentino Pérez por seu interesse e a entender o momento em que decidiu adiar o que confessou ser um sonho desde a infância.

“Não foi fácil, mas com o presidente, ele sempre teve um bom relacionamento. Desde o primeiro dia, ele estava ao meu lado, também quando eu disse que havia saído em Paris, tive seu amor e minha família também. Isso mostra e marca a diferença. É uma boa mensagem e é por isso que tenho um ótimo respeito”, disse a ele que lhe darei o melhor para ele e para o clube para fazer o Madrid.

Sem entrar profundamente, o atacante francês falou das pressões que recebeu em seus dias para permanecer no PSG: “No final, são coisas que eu não esperava em minha vida, porque eu só esperava ser um ótimo jogador. Eles vêm e experimentam da melhor maneira possível. Às vezes, às vezes outros com erros que mostram que você é humano. Muitas pessoas falam sobre isso, mas são parte de parte de uma parte de minha história”.

“Você tem amor pelo seu país, eu sabia que era importante ficar lá, mas tive um sonho na minha carreira. Ouvi pessoas, mas disse o que tinha a dizer para entender minha decisão”, acrescentou. Seu sonho de infância acima do aspecto econômico

Para cumprir o objetivo de jogar no Real MadridAssim, Kylian Mbappé Ele deixou claro qual era sua prioridade, acima do aspecto econômico, com ofertas mais altas.

“Não tenho nenhum problema em falar sobre dinheiro, mas há coisas mais importantes. Eu queria jogar para ele Real Madrid E é por isso que não foi difícil escolher entre o Real Madrid E o dinheiro. Eu queria brincar com esta camisa no Bernabéu, com todas as pessoas dizendo meu nome, marcando gols, sendo felizes. O dinheiro é importante para a família, mas a coisa mais importante para mim é ser feliz e eu sabia que estaria aqui “, disse ele.

Grato pelo orfanato em Madri e pelo amor que ele sente quando viaja por qualquer cidade na Espanha, Kylian enfatizou que “as pessoas são muito amigáveis ​​e abertas” e confessaram sua felicidade.

“Sinto -me feliz por viver um novo estágio da minha vida, em um novo país. Eu me divirto na Espanha. Sou um garoto que olha na minha cara quando estou feliz e quando agora estou muito feliz”, disse ele.

Por sua rápida adaptação, o esforço de Kylian Mbappé para aprender espanhol antes de chegar a Real Madrid: “Eu acho que é um esforço que você precisa fazer quando chega a um novo país. Antes de ser um jogador de futebol do Real Madrid Ele era um garoto que vem morar na Espanha e você tem que conversar. Agora tenho um problema porque as pessoas falam comigo muito rápido e às vezes não entendo. “

“Eu tive o sonho de tocar aqui, eu queria ser o mais fumaça possível para tocar no Real Madrid. Estar aqui é um sonho e eu tento aproveitar ao máximo “, ele insistiu.

Kylian Mbappé Ele se lembrou de sua infância, com seu quarto cheio de pôsteres do Real Madride o teste que aconteceu quando criança na cidade esportiva de Valdebebas em um momento em que com sua família ele decidiu que deveria continuar crescendo primeiro na França.

“Não havia nada de espanhol ou inglês, foi um prazer estar em Valdebebas por uma semana, vestindo a camisa, foi um momento incrível para voltar à França com as roupas das roupas do Real Madrid. Eu sabia que um dia eu iria voltar. Havia uma possibilidade, mas vi com minha família que não era a hora, eu não estava pronta para deixar meu país com 12 anos. Era melhor estar com minha família e amigos. Foi uma boa decisão “, disse ele.

“Comecei a ser de Madri por Zidane, para os franceses é um ídolo. Ele era fã de Zizou, quando tocou com o Galactics no melhor clube do mundo. Ele tem uma aura que outros clubes não têm. Cristiano é meu outro ídolo, ele seguiu todos os seus jogos.

Ele valorizou Kylian Mbappé A figura de sua mãe, Fayza Lamari, que acha que as pessoas têm “uma imagem difícil” que tentou explicar: “No mundo do futebol, as pessoas não querem muitas garotas. Muitas pessoas não vêem bem que uma das coisas mais importantes é. É falso porque minha mãe não é minha agente, ele quer o melhor para o filho dela. Ele não fez nada que eu não desejasse”.

Kylian Mbappé Ele também deixou mensagens para uma boa coexistência entre pessoas em todo o mundo – “Você pode aprender com todos e viver juntos”, disse ele – e a luta contra o racismo: “É muito difícil para nós, mas somos famosos, temos o amor às pessoas. Uma criança que está sozinha na escola é muito mais difícil. Eles devem saber que não estamos sozinhos, estamos juntos nesta luta”.

E ele também tratou o fator mental, deixando claro que, quando disse depois de jogar em San Mamés, que havia reversionado, não foi porque ele estava deprimido. “Conheço pessoas que têm esse problema”, disse ele, “vi colegas que o tinham, não queria jogar mal para dizer que era uma coisa mental”.

“É um problema sério, há pessoas que sofrem e, no mundo do futebol, existem muitos que não dizem isso, mas sofrem. Eles acham que somos super -heróis, mas somos humanos. Antes de serem jogadores de futebol, temos nossas tristezas e agora as pessoas não têm medo de falar sobre isso. É uma boa evolução, entende que você entende melhor.

Entre seus objetivos, ele escolheu ganhar grandes títulos com o Real Madrid Antes da bola de ouro e mostrou seu desejo de “marcar uma era” com o clube branco.

“A bola de ouro é individual, vencer um ‘campeão’ com o melhor clube do mundo e fazer parte de sua história é o mais importante. Quero marcar um tempo aqui e ganhar títulos. Os objetivos são importantes, mas é mais Real Madrid Na minha cabeça “, disse ele.