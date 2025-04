Kylie Jenner e Timothée Chalamet Pack no PDA no Coachella

Kylie Jenner dando Timothée Chalamet Não podia Cape as mãos para si mesmas no fim de semana … trancar a gravata no Coachella, onde eles não escondem o PDA.

Timothee Chalamet e Kylie Jenner não estão sendo ablu para manter as mãos em si mesmas no Coachella https://t.co/eg2iv27ytf

O vídeo compartilhou nas mídias sociais do popular festival de música no sul da Califórnia, mostrou que o casal de poder mergulhou em seu próprio mundo, lábios com segurança e se agarram um ao outro o tempo todo … com Timothe Bind Kylie segurando Kylie segurando.